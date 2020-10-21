Возможен рост фондовых индексов в среду утром - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" считают, что в среду, 21 октября, фон перед открытием "Московской биржи" складывается умеренно позитивный, что позволяет надеяться на рост индексов в начале торгов, сообщается в комментарии компании.

"Несмотря на подъем во вторник, индекс Мосбиржи не выглядит сильным, продолжая сползать в рамках среднесрочного нисходящего канала. Надежной поддержки в пределах досягаемости не осталось, ближайшая – в районе 2700, что печально. Остается ориентироваться на границы коридора, в середине которого сейчас оказался индекс", - отмечает аналитик отдела анализа акций Алексей Калачев.