Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 21 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы следили за переговорами по новому пакету мер поддержки экономики. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о прогрессе в переговорах с Белым домом. "Надеюсь, к концу дня мы будем знать, где мы находимся, - сказала она в интервью Bloomberg TV. - Но я настроена оптимистично". Оптимизм инвесторов также был связан с заявлением главы фармкомпании Moderna Inc. (SPB: MRNA) Стефана Банселя, который сказал The Wall Street Journal, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Moderna, может быть одобрена для применения в США уже в декабре.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду в основном повышаются вслед за позитивной динамикой на американском рынке акций. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,28%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:01 МСК снизился на 0,47%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 9:00 МСК поднялся на 0,45%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился по итогам торгов на 0,1% после снижения в ходе торгов. Розничные продажи в Австралии в сентябре сократились на 1,5% в помесячном выражении после падения на 4% в последний месяц лета, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.

В свою очередь цены на нефть утром опускаются на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $42,84 за баррель, что на 0,74% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1,3%, до $43,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,43 за баррель, что на 0,65% ниже уровня предыдущей сессии. Накануне декабрьский контракт прибавил в цене 1,6% и достиг $41,7 за баррель.

API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,943 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,73 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 октября вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 709,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-13" (+0,29%), "ГТЛК-001Р-17" (+0,22%) и "РЖД-001P-16R" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,1%), "РУСАЛ Братск-001Р-03" (-0,09%) и "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВИС финанс" полностью разместило 7-летние облигации с 3-летней офертой объемом 2,5 млрд рублей по ставке 9% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,31% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 8 сентября зарегистрировала программу облигаций ООО "ВИС финанс" серии 001P объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

АО "ЭР-Телеком" установило ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,14% годовых. Сбор заявок прошел 20 октября. Техразмещение запланировано на 23 октября.

АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3 года 2 месяца объемом 4 млрд рублей на уровне 8,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,2% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска. Сбор заявок прошел 20 октября. Техразмещение запланировано на 23 октября.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-08 на уровне 5,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,99% годовых.Объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд до 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Техразмещение запланировано на 28 октября.

ООО "Лизинг-трейд" (Казань) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 10,8% годовых. Срок обращения займа - около 4 лет (1440 дней). По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 8,33% от номинала гасится в даты окончания купонных периодов с 37-го по 48-й. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Облигации в рамках 10-летней программы могут быть размещены сроком до 7 лет.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) планирует 23 октября провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 003Р-03 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 150 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ с фиксацией числового значения ориентира в дату сбора книги заявок.

OOO "СФО МОС МСП 5" планирует с 11:00 МСК 26 октября до 15:00 МСК 28 октября провести сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 150 базисных пунктов к ОФЗ на срок 1,8 года. Купоны будут выплачиваться каждое 26-е число ежемесячно. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Дата погашения выпуска - 26 ноября 2034 года. Ожидаемая дюрация выпуска - 1,7-1,8 года. Техразмещение запланировано на 29 октября.

ПАО "ГТЛК" 29 октября проведет вторичное размещение облигаций серии БО-06 объемом не более 4 млрд рублей с офертой через 2 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Купон до следующей оферты - 6,88% годовых. Цена вторичного размещения - не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте 7,06% годовых. Десятилетний выпуск объемом 4 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года по ставке 14,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,48% годовых. По выпуску 29 октября предстоит исполнение оферты.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-15 в размере 4,67% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,3% годовых. Ставка 2-50-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитывается как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. Срок обращения выпуска - 25 лет, купоны полугодовые.

АО "Полипласт" установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-03 в размере 8% годовых. Размещение 5-летних бумаг номинальным объемом 1 млрд рублей началось в ноябре 2016 года. В январе 2017 года эмитент завершил размещение, реализовав 65% выпуска на сумму 650 млн рублей. Ставка текущего купона - 6,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 11 ноября. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Совкомбанк установил ставку 3-10-го купонов 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,2% годовых. Сбор заявок проходил 19 мая, ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых. Купоны квартальные.