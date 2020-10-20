Рынок акций РФ во вторник превысил 2800п по индексу МосБиржи во главе бумагами ВТБ на корпоративных новостях

Москва. 20 октября. Рынок акций РФ во вторник вырос на внутренних новостях и на фоне отскока индексов в США; индекс МосБиржи превысил рубеж 2800 пунктов, при этом лидировал в росте финансовый сектор во главе с бумагами ВТБ, поднявшимися к уровню 2-недельной давности на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2803,06 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1140,69 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6%.

Доллар просел до 77,41 рубля (-0,26 рубля), золото стоит $1914,9 за тройскую унцию (+0,2%).

Подорожали акции банка ВТБ (+6%, до 3,376 копейки), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,6% и +1,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Московской Биржи" (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

ВТБ уточнил прогноз по чистой прибыли на 2020 год и теперь планирует заработать 70-75 млрд рублей, из которых половина может пойти на выплату дивидендов в следующем году, заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, ВТБ хочет вернуться к 50%-ному коэффициенту выплат дивидендов по итогам 2020 года. ВТБ в 2021 году ожидает 250 млрд рублей прибыли, в 2022 году - 300 млрд рублей.

Кроме того, по словам Пьянова, ВТБ хочет строить экосистему на основе открытой партнерской модели. Одним из кандидатов для партнерства в рамках открытой экосистемы ВТБ рассматривает ритейлера "Магнит" (MOEX: MGNT), с которым группа ведет разработку электронного кошелька для покупателей торговой сети.

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Магнита" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, вторник начинался с просадки индекса МосБиржи, который локально обновил 3-месячный минимум, после чего произошел отскок выше 2800 пунктов. Внешние фондовые индикаторы во вторник также восстанавливались после просадки, вызванной отсутствием прогресса в принятии нового пакета фискальных стимулов в США. Индекс МосБиржи к вечеру перешел к умеренной коррекции вниз под воздействием восстановления рубля.

Локомотивом роста выступили акции Сбербанка и ВТБ, чему способствовал корпоративный позитив. Также свой вклад в рост российских фондовых индикаторов внес "Газпром" (MOEX: GAZP), являющийся одним из индексных тяжеловесов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы вытянули вверх во вторник корпоративные истории и оптимизм в США.

Акции "Группы ЛСР" (+6,6%, до 925,2 рубля) во вторник поднялись к максимуму с января (929 руб.) после публикации сильных операционных результатов за III квартал. Бумаги ВТБ поддержали новости о возможном возвращении к выплате дивидендов в объеме 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2020 года, о чем сообщил член правления банка Пьянов. Кроме того, ВТБ ведет переговоры с Минфином об уменьшении доли привилегированных акций в уставном капитале.

В "РусГидро" в рамках новой стратегии, которая должна быть утверждена советом директоров до конца 2020 года, подтвердили намерение придерживаться текущей дивидендной политики. Расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-3%, до 3005 рублей) перешли к нисходящей коррекции после достижения накануне очередного исторического максимума 3140 руб.

Торги в США начались повышением трех основных индексов, но индикатор S&P 500 оставался ниже 3500 пунктов, в связи с чем нельзя списывать со счетов риски возвращения в район 3400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Оптимизм на рынке в целом обеспечивался надеждами на способность республиканцев и демократов в последний момент до президентских выборов прийти к соглашению по пакету мер экономической поддержки. Позиции сторон, по сообщениям их официальных представителей, продолжают сближаться, но удастся ли им уже во вторник заключить долгожданное соглашение остается большим вопросом. Биржи, таким образом, сталкиваются с рисками возобновления продаж, считает аналитик.

Нефтяной рынок продолжает консолидироваться не так далеко от сентябрьских пиков ($43,57 за баррель Brent). Отчет Минэнерго США в среду, как в среднем ожидается, покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 240 тыс. баррелей после их падения на 3,82 млн баррелей неделей ранее - умеренно позитивный сигнал, который, однако, вряд ли сдвинет рынок с места. Одним из ключевых показателей в отчете является уровень нефтедобычи в США, который на прошлой неделе неожиданно сократился, но, судя по динамике числа буровых установок, в среднесрочной перспективе скорее будет склонен к росту.

Индекс МосБиржи удержал отметку 2800 пунктов, что увеличивает вероятность развития коррекционного роста к 2860 пунктам. Восстановление таких индексных "тяжеловесов", как Сбербанк, внушает некоторый оптимизм, но слишком обольщаться пока не стоит. Нефтяные цены остаются ниже сентябрьских пиков, в США сохраняется предвыборная неопределенность, а темпы заражений коронавирусом ускоряются. На этом фоне на рынке РФ можно полагаться разве что на корпоративные истории. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2765-2840 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в последнее время российский рынок демонстрировал слабость, которая завела индекс МосБиржи ниже отметки 2800 пунктов. На графике сформировалась краткосрочная и среднесрочная перепроданность, что вылилось в коррекционный отскок во вторник. Если оценивать ситуацию по секторам, то ранее основное падение происходило в бумагах нефти и газа, электроэнергетики и финансов - во вторник эти секторы внесли основной вклад в позитивную динамику.

Пандемия COVID-19 продолжает наступать, и в понедельник было зарегистрировано рекордное число новых случаев для Европы. В подобных условиях аппетиты к риску многим кажутся неуместными. Нефть стабилизировалась на ожиданиях, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США снизились за прошлую неделю. Между тем, сложно ждать какого-либо роста цен, поскольку в ОПЕК+ пока не готовы говорить об изменениях производственных планов в условиях второй волны COVID-19. В Ливии производство восстановилось до 500 тыс. б/с, а в ближайшую неделю может увеличиться до 600 тыс. б/с., отмечает Кочетков.

На вторник запланированы очередные переговоры между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и министром финансов США Стивеном Мнучиным. Ожидается, что стороны продолжат сближать свои позиции по объему очередного пакета помощи. Республиканцы готовы поднять заложенную сумму до $1,9 трлн.

В США число новых строительств в сентябре выросло на 2%, до 1,42 млн единиц в годовом пересчете; число разрешений на строительство увеличилось на 5,2%, до 1,55 млн единиц. В целом можно ждать осторожного роста от американского рынка. Если же переговоры демократов и Белого дома принесут какие-либо позитивные результаты, то аппетиты к риску усилятся не только в США, но и в глобальном плане, считает Кочетков.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), утреннее снижение в Европе сменилась консолидацией (индекс CAC 40 и DAX просели на 0,3-0,9%, FTSE вырос на 0,1%), растет Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,6%, к 3448 пунктам).

Народный банк Китая (НБК) во вторник сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам шестого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Годовая LPR оставлена на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле текущего года. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,65%, сообщил НБК. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть остается под давлением на итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче "долгов" в плане сокращения добычи, но не затронул вопрос возможного изменения параметров сделки. Цена Brent к 18:50 МСК во вторник находилась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $42,6 за баррель (-0,1% и -0,7% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $40,79 за баррель (-0,1% и -0,1% накануне). Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI завершается во вторник.

JMMC подтвердил приверженность стран ОПЕК+ достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации недосокращенных ранее объемов производства нефти. Комитет ОПЕК+ рекомендовал всем странам, участвующим в соглашении, активизировать свои усилия по сдаче "долгов" для скорейшей балансировки рынка и "предотвращения неоправданной задержки в этом процессе".

Несмотря на информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась. Это было интерпретировано трейдерами как сигнал того, что нефтедобывающие страны устраивает текущий уровень цен на нефть, пишет Dow Jones.

Эксперты, однако, не исключают, что страны ОПЕК+ примут решение об отказе от планируемого наращивания добычи на заседаниях, намеченных на конец ноября - начало декабря, учитывая низкий спрос на нефть из-за пандемии коронавируса и растущее предложение нефти на мировом рынке, в частности, со стороны Ливии, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,9%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,4%), бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,9%).

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+6,6%) в январе-сентябре 2020 года увеличило продажи на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 66 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Акции "Соллерса" поднимались к уровню февраля после известий, что совет директоров компании на заседании 23 октября рассмотрит вопрос о приобретении акций группы. Цели приобретения в "Соллерсе" не комментируют.

"ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%) в третьем квартале увеличило производство удобрений на 1,7% к аналогичному периоду 2019 года, до 2,5 млн тонн, продажи - на 10%, до 2,72 млн тонн, сообщила компания. Рост продаж был связан с высокой активностью клиентов в Канаде и Индии, поясняет "ФосАгро".

Подешевели акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-7,8%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-6,4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-5,4%), акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4,4%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,2 млрд рублей (из них 15,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,86 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 6,18 млрд рублей - на акции "Норникеля").