Цены евробондов РФ во вторник были относительно стабильными в отсутствие триггеров

Москва. 20 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрировали относительно стабильную динамику в отсутствие сильных факторов для движения в ту или иную сторону; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 62 базисных пункта по отношению к закрытию 19 октября и составила 115,87% от номинала, что соответствует доходности 2,02% годовых (снижение на 19,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 20 пунктов и составил 189 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 48 базисных пунктов - до 139,62% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,38% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 43 базисных пункта - до 134,58% от номинала (доходность выросла также на 2,5 пункта и составила 3,355% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 115,13% от номинала, что соответствует доходности 1,89% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 109,95% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 1,36% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 58 базисных пунктов - до 134,3% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 3,305% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 8 базисных пунктов, до 113,12% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта, до 2,13% годовых).

"Изменения котировок российских еврооблигаций сегодня в целом незначительные, ценовые колебания весь день проходили в рамках бокового диапазона. При этом активность торгов была невысокой. Участники рынка ждут важных новостей, в частности относительно распространения коронавирусной эпидемии и тех мер, которые будут предприниматься мировыми центробанками для стимулирования экономической активности. Кроме того, неопределенности добавляет приближающаяся дата президентских выборов в США, результаты которых могут сильно повлиять на расстановку сил на финансовых рынках. Сейчас же никаких новых триггеров нет, и рынок проторговывает сложившиеся ценовые уровни", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.