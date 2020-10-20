Любое ослабление на рынке казначейских облигаций США, связанное с бюджетными дебатами, будет кратковременным - Julius Baer

Любое ослабление на рынке казначейских облигаций США, связанное с бюджетными дебатами, должно быть кратковременным и представляет возможность увеличить дюрацию в качестве инструмента снижения портфельных рисков, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха.

Рынок казначейских облигаций США внимательно следит за дебатами по бюджету. По мнению эксперта банка, любые признаки фискальной сделки в последнюю минуту между лидером Палаты представителей Нэнси Пелоси, Белым домом и лидером большинства в Сенате Митчем МакКоннеллом приведут к повышению доходности, и наоборот. Нэнси Пелоси настаивает на пакете мер в размере 2,2 трлн долл. США, включающем еще один раунд прямых выплат домохозяйствам, возобновление страховых выплат по безработице, помощь некрупному бизнесу и почти безоговорочную поддержку штатам и сообществам.

"Сенат, возглавляемый республиканцами, выступает категорически против последнего, поскольку большинство штатов, возглавляемых демократами, скорее всего, будут использовать федеральные средства исключительно для того, чтобы закрыть пробелы в своих пенсионных обязательствах, - указывает Алленшпах. - Белый дом склоняется к позиции Пелоси, чтобы заключить сделку до выборов, поскольку опросы показывают явное преимущество в гонке за Белый дом претендента от демократов Джо Байдена".

По данным FiveThirtyEight, центра статистики и избирательных опросов, связанного с ABC News, существует 72%-ная вероятность "голубой волны", то есть получения демократами как места в Белом доме, так и большинства в Сенате и Палате представителей. У президента Дональда Трампа остается мало времени, и он идет на большие уступки в финансовых дебатах. Любая сделка в последнюю минуту на сумму, превышающую 2 трлн долл. США, по мнению аналитика Julius Baer, приведет к краткосрочному давлению на рынок казначейских облигаций США.

"Поскольку Федеральная резервная система США четко придерживается политики нулевых процентных ставок в течение длительного периода времени, любое ослабление на рынке казначейских облигаций можно воспринимать как возможность для увеличения дюрации". - резюмирует Алленшпах.