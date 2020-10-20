Евробонд GMKNRM 25 привлекателен для покупки и доступен неквалифицированным инвесторам - "ФИНАМ"

Аналитики "ФИНАМа" считают евробонд GMKNRM 25 привлекательным для покупки, в частности, в контексте того, что купон по еврооблигациям облагается налогом, а GMKNRM 25 имеет сравнительно невысокий купон, говорится в комментарии инвесткомпании. Более того, выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов.

Аналитик "ФИНАМа" Алексей Ковалев напоминает, что с 12 октября 2020 г. к обращению в малом лоте (1 бумага) на Мосбирже допущены еврооблигации "Норникеля" с погашением в 2025 г.. Это уже третий выпуск этого эмитента (после евробондов с погашением в 2022 и 2023 гг.), имеющий листинг на Московской бирже. Торговля на Мосбирже повышает доступность евробондов для розничных инвесторов, поскольку минимальный лот составляет всего 1 тыс. долларов.

"Данный евробонд представляет интерес, в частности, в контексте того, что купон по еврооблигациям облагается налогом, а GMKNRM 25 имеет сравнительно невысокий купон, - подчеркивает Ковалев. - Это связано с тем, что данный евробонд размещен в прошлом месяце, тогда как в текущий период российские эмитенты имеют возможность размещаться по минимальным в постсоветской истории России долларовым ставкам. Например, данный 5-летний выпуск был размещен под 2,55% годовых. Отметим, что обращение на организованном рынке дает возможность держателям бумаг получить налоговый вычет (напомним, что кроме купона налогом по корпоративным и банковским еврооблигациям облагается и валютная переоценка). При удержании ценной бумаги в портфеле более трех лет инвестор имеет право подать на налоговый вычет в размере до 3 млн руб. в год за каждый полный год по истечении трех лет".

Старший необеспеченный выпуск "Норникеля" с погашением 11.09.2025 г. размещен в объеме 500 млн дол. По выпуску предусмотрен колл за три месяца до погашения (11.06.2025 г.). Эксперт инвесткомпании отмечает, что по данному выпуску предусмотрен makewhole колл-опцион. Данный тип колла позволяет заемщику отозвать выпуск раньше наступления срока погашения, выплатив за это держателю определенную компенсацию, которая выражается в виде заранее установленной премии в доходности к базовой бумаге (для долларовых бумаг используется сравнимая по сроку погашения UST).

Если бы "Норникель" решил сейчас отозвать данный евробонд по makewhole колл-опциону, то он мог бы это сделать по цене 107,8% от номинала, полагает Ковалев.

Купон выплачивается 11 марта и 11 сентября. Опции по пересмотру его уровня не предусмотрено. Выпуск рейтингуется агентствами Moody's и Fitch на уровне соответственно Baa2 и BBB- (что совпадает с рейтингами эмитента и соответствует "инвестиционным").