Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 77,5-79,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 77,5-79,0 руб./$1 и 91,5-93,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова.

Курс доллара, установленный с 20 октября ЦБ РФ составляет 77,92 руб. (-4,03 коп.), курс евро - 91,31 руб. (+0,74 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 11,2 коп. и составила 83,81 руб.

"Накануне отечественная валюта демонстрировала разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на глобальном рынке, - напоминает тузов. - Американский доллар дешевел к большинству валют, в том числе к евро, на ожиданиях принятия пакета новых экономических стимулов в США. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что лидеры стран Евросоюза должны обсудить сохранение фонда восстановления экономики объемом 750 млрд евро в качестве постоянного инструмента".

Также эксперт отмечает, что на фоне ожидания инвесторов итогов встречи мониторингового комитете ОПЕК+ цены на нефть незначительно прибавили: декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,02% (42,94 доллара за баррель), ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,46% (41,07 доллар за баррель). Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России А.Новак в ходе приветственного слова перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По его словам, инвестиции в топливно-энергетический комплекс в 2020 году, как ожидается, снизятся на 18-20%.

"Фактором давления для отечественного рубля по-прежнему останется приближение президентских выборов в США, а также опасения, что Центральный Банк России оставит ключевую ставку на уровне 4,25% на ближайшем заседании 23 октября. Факторами поддержки выступают увеличенные валютные интервенции на внутреннем рынке и приближение налогового периода", - отмечает Тухов.