Москва. 20 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,75-77,82 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,76 руб./$1 (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,51 руб./EUR1 (+11,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 10,7 копейки к уровню закрытия понедельника, до 83,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,03 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,85 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков. Участники торгов выходят из рисковых активов в связи со второй волной эпидемии коронавируса и неопределенностью относительно новой программы стимулов в США.

Власти Италии в воскресенье объявили о новых мерах, направленных на борьбу с распространением COVID-19. В частности, введены ограничения на часы работы баров и ресторанов.

Кроме того, власти итальянской области Ломбардия попросили правительство страны разрешить им ввести комендантский час для борьбы против коронавируса COVID-19. Планируется, что с 22 октября с 23:00 до 5:00 в Ломбардии будет запрещено без крайней необходимости выходить из дома.

На фоне роста случаев заражения коронавирусом Британия также начала предпринимать более строгие ограничительные меры. Начиная с этой пятницы, на двухнедельный карантин отправляется Уэльс.

Инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися согласования новых экономических стимулов в США.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в субботу вечером призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, сообщила The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планировали в понедельник провести очередные обсуждения.

Между тем газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что сделка между Пелоси и администрацией президента США Дональда Трампа не "звучит как неизбежная".

Демократы и республиканцы пытаются продвинуться в вопросе принятия нового пакета мер в течение нескольких недель, однако разногласия по поводу необходимого объема мер стимулирования и масштаба нового законопроекта усложнили переговоры.

Цены на нефть опускаются во вторник после завершения заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче "долгов" в плане сокращения добычи, но не затронул вопрос возможного изменения параметров сделки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,26% - до $42,51 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,17% - до $40,76 за баррель.

Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI завершается во вторник. Более активные декабрьские контракты во вторник теряют в цене 0,12%, торгуясь на уровне $41,01.

JMMC подтвердил приверженность стран ОПЕК+ достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации недосокращенных ранее объемов производства нефти. Комитет ОПЕК+ рекомендовал всем странам, участвующим в соглашении, активизировать свои усилия по сдаче "долгов" для скорейшей балансировки рынка и "предотвращения неоправданной задержки в этом процессе".

Несмотря на информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась. Это было интерпретировано трейдерами как сигнал того, что нефтедобывающие страны устраивает текущий уровень цен на нефть, пишет Dow Jones.

Эксперты, однако, не исключают, что страны ОПЕК+ примут решение об отказе от планируемого наращивания добычи на заседаниях, намеченных на конец ноября-начало декабря, учитывая низкий спрос на нефть из-за пандемии коронавируса и растущее предложение нефти на мировом рынке, в частности, со стороны Ливии, пишет Bloomberg.