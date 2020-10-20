Идея дня: акции UBS привлекательны для покупки на ожиданиях появления вакцины - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что акции высококачественных банков, таких как UBS, выглядят привлекательно для покупки, так как перспективы появления вакцин и нормализация экономической активности становятся всё более очевидными, говорится в комментарии инвестбанка.

"UBS имеет повышенный уровень достаточности капитала, торгуется с мультипликатором P/E менее 10x и планирует вернуть инвесторам 6% в следующего года через дивиденды и выкуп акций. Банк торгует с коэффициентом P/B=0,8x, т.е. за каждый $1 капитала банка инвестор платит на 20% меньше", - отмечают эксперты инвестбанка.

UBS (UBS US) сообщил о росте чистой прибыли в 3 кв. до максимальных за 10 лет $2,1 млрд. Менеджмент предложил выплатить дивиденды (дивдоходность 3%) и выделить $1,5 млрд на выкуп акций.