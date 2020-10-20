Утренние прогнозы: Индекс Мосбиржи во вторник продолжит движение в сторону 2720-2750 пунктов

Внешний фон перед началом торгов акциями во вторник аналитики оценивают как умеренно-негативный и ждут незначительного понижения индекса Мосбиржи на открытии в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2785-2795 пунктов. Вероятно, в течение дня рынок продолжит своё движение в сторону зоны поддержки 2720-2750 пунктов по индексу Мосбиржи.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая невнятный внешний фон и опасаясь его сохранения в течение вторника ждем развития отката индекса Мосбиржи с движением к зоне 2700-2750 пунктов. Рассчитываем, что акции металлургов будут торговаться "лучше рынка" в целом, в том числе и ввиду близости публикации финотчетности ведущих сталелитейных компаний, которая, как мы полагаем, будет неплохой".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2785-2795 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное вечернее ухудшение настроений на внешних рынках. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".

"Финам" (Наталия Пырьева): "Во вторник ожидаем снижения котировок в начале торгов на российском фондовом рынке вслед за отрицательными настроениями, которые присутствуют на азиатских площадках. "На дневном графике индекс Мосбиржи, торгуясь в рамках "нисходящего клина", вплотную приблизился к его нижней границе, а также к нижней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии вошли в зону перепроданности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал снижения индекса является ограниченным".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов во вторник в России нельзя назвать особенно негативным. Вероятно, что российский рынок продолжит своё движение в сторону зоны поддержки 2720-2750 пунктов по индексу Мосбиржи, в целом на рынке пока преобладает осторожность".

Sberbank CIB: "Во вторник инвесторы ожидают продолжения переговоров о новом пакете помощи экономике США (обсуждается сумма около $2,2 трлн). На новости о прогрессе в переговорах мировые фондовые рынки должны отреагировать позитивно, что сможет поддержать и российский фондовый рынок ближе к концу торгового дня. Впрочем, на Мосбирже может преобладать пессимизм из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. После снижения в понедельник на 0,3% индекс Мосбиржи во вторник может еще немного отступить".