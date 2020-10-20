Поводов для устойчивого роста цен на нефть сейчас нет - "Открытие Брокер"

Итогом совещания мониторингового комитета в понедельник стало то, что пока в OPEC+ не пересматривают производственные планы, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Некоторую поддержку котировкам, по мнению эксперта. оказывают ожидания того, что запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились за прошлую неделю. Однако поводов для активности в нефтяных контрактах, тем более для их устойчивого роста, на текущий момент нет, говорится в комментарии Кочеткова.