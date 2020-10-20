Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 20 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением на фоне ухудшения настроения инвесторов из-за отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в субботу вечером призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, сообщила The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планировали в понедельник провести очередные обсуждения. Между тем газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что сделка между Пелоси и администрацией президента США Дональда Трампа не "звучит как неизбежная". Новость привела к падению основных индикаторов до минимальных внутридневных значений.

Демократы и республиканцы пытаются продвинуться в вопросе принятия нового пакета мер в течение нескольких недель, однако разногласия по поводу необходимого объема мер стимулирования и масштаба нового законопроекта усложнили переговоры. Дополнительное давление на рынок оказывает рост числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Анализ данных американского университета Джонса Хопкинса, проведенный CNBC, показал, что количество заражений коронавирусом по состоянию на пятницу росло на 5%, при этом рост наблюдался более чем в 38 штатах США.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются во вторник вслед за рынком акций США в связи с ослаблением надежд на то, что Вашингтон согласует новые меры стимулирования до ноябрьских президентских выборов. Рынок сосредоточен на ситуации в США на фоне общей неопределенности в отношении экономических последствий пандемии коронавируса. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,44%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,05%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,7%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам шестого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Годовая LPR оставлена на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле текущего года. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,65%, сообщил НБК. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник после завершения заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче "долгов" в плане сокращения добычи, но не затронул вопрос возможного изменения параметров сделки. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК во вторник составила $42,57 за баррель, что на 0,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,7%, до $42,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,8 за баррель, что на 0,07% ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подешевели на $0,1% - до $40,83 за баррель.

JMMC подтвердил приверженность стран ОПЕК+ достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации недосокращённых ранее объемов производства нефти. Комитет ОПЕК+ рекомендовал всем странам, участвующим в соглашении, активизировать свои усилия по сдаче "долгов" для скорейшей балансировки рынка и "предотвращения неоправданной задержки в этом процессе". Несмотря на информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась. Это было интерпретировано трейдерами как сигнал того, что нефтедобывающие страны устраивает текущий уровень цен на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,483 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,642 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 октября снизился всего на 0,004% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,657 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (17-19 октября) 0,056%, поднявшись до 708,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит БО-002P-01" (+0,35%), "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (+0,24%) и "РЖД-001P-13R" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-03" (-0,4%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,25%) и "ГТЛК-001Р-17" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк 20 октября с 11:00 до 16:00 МСК планирует собирать заявки на облигации серии 002Р-08. Срок обращения выпуска - 3 года. Объем выпуска - от 3 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 5,85-6,10% годовых. Техразмещение запланировано на 28 октября. Организатором размещения банк выступит самостоятельно.

ООО "О'Кей" планирует 27 октября собирать заявки инвесторов на облигации серии 001P-04 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 7,6-7,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте 7,82-8,03% годовых. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре 2019 года. Он разместил 5-летние облигации серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей по ставке 7,85% годовых.