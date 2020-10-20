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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, скорее всего, покажет во вторник откат к 2700-2750 пунктам - Промсвязьбанк
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20 октября 2020 года 09:56
Индекс Мосбиржи, скорее всего, покажет во вторник откат к 2700-2750 пунктам - Промсвязьбанк
Учитывая невнятный внешний фон и опасаясь его сохранения в течение вторника, начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ждет развития отката индекса Мосбиржи с движением к зоне 2700-2750 пунктов. "Рассчитываем, что акции металлургов будут торговаться "лучше рынка" в целом, в том числе и ввиду близости публикации финотчетности ведущих сталелитейных компаний, которая, как мы полагаем, будет неплохой", - пишет Локтюхов в комментарии банка.
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20 октября 2020 года 11:32
Нефть марки Brent во вторник останется под давлением, но постарается удержаться в верхней части текущего ценового диапазона в $40-43 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Котировки нефти марки Brent торгуются чуть выше отметки $42/барр. на фоне царящей на мировых рынках... читать дальше
.20 октября 2020 года 11:17
Аналитики "ФИНАМа" считают евробонд GMKNRM 25 привлекательным для покупки, в частности, в контексте того, что купон по еврооблигациям облагается налогом, а GMKNRM 25 имеет сравнительно невысокий купон, говорится в комментарии инвесткомпании. Более того, выпуск доступен для неквалифицированных... читать дальше
.20 октября 2020 года 11:00
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ во вторник, 20 октября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будет "Группа ЛСР" в связи с публикацией операционных результатов за 3К20. читать дальше
.20 октября 2020 года 10:50
тогом совещания мониторингового комитета в понедельник стало то, что пока в OPEC+ не пересматривают производственные планы, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Некоторую поддержку котировкам, по мнению эксперта. оказывают ожидания того, что... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:46
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 77,5-79,0 руб./$1 и 91,5-93,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова. Курс доллара, установленный с 20 октября ЦБ РФ составляет 77,92 руб. (-4,03 коп.), курс евро - 91,31 руб. (+0,74... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:31
Идея дня: акции UBS привлекательны для покупки на ожиданиях появления вакцины - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что акции высококачественных банков, таких как UBS, выглядят привлекательно для покупки, так как перспективы появления вакцин и нормализация экономической активности становятся всё более очевидными, говорится в комментарии инвестбанка. "UBS имеет... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:24
Москва. 20 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.20 октября 2020 года 10:21
Специалист Sberbank CIB предполагают, что во вторник котировки нефти марки Brent, вероятно, стабилизируются в пределах $41,5-42,1/барр. после отступления ниже уровня $42,5/барр., вызванного итогами заседания министерского комитета ОПЕК+ и негативной динамикой рынка акций. Некоторую поддержку... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:10
Промсвязьбанк в ближайшие дни ожидает сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,95-6,15% годовых
Аналитики Промсвязьбанка в ближайшие дни ожидают сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,95-6,15% годовых. Большой объем размещения нового госдолга в среду может сдвинуть доходность 10-летнего бенчмарка выше 6% годовых, говорится в комментарии банка. Во вторник сбор заявок на новые... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:00
Внешний фон перед началом торгов акциями во вторник аналитики оценивают как умеренно-негативный и ждут незначительного понижения индекса Мосбиржи на открытии в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2785-2795 пунктов. Вероятно, в течение дня рынок продолжит своё движение в сторону зоны поддержки 2720-2750 пунктов по индексу Мосбиржи. читать дальше
.20 октября 2020 года 09:57
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 20 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.20 октября 2020 года 09:50
нешний фон перед стартом торгов во вторник в России, по мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, нельзя назвать особенно негативным. Вероятно, говорится в комментарии эксперта, что российский рынок продолжит своё движение в сторону зоны поддержки... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:45
налитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и операционная отчётность: - "ФосАгро" и "Группа ЛСР" представят операционные результаты; - В США во вторник ожидаются данные по объёму строительства... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:40
Специалисты Sberbank CIB отмечают, что во вторник инвесторы ожидают продолжения переговоров о новом пакете помощи экономике США (обсуждается сумма около $2,2 трлн). "На новости о прогрессе в переговорах мировые фондовые рынки должны отреагировать позитивно, что сможет поддержать и российский... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
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