Индекс Мосбиржи, скорее всего, покажет во вторник откат к 2700-2750 пунктам - Промсвязьбанк

Учитывая невнятный внешний фон и опасаясь его сохранения в течение вторника, начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ждет развития отката индекса Мосбиржи с движением к зоне 2700-2750 пунктов. "Рассчитываем, что акции металлургов будут торговаться "лучше рынка" в целом, в том числе и ввиду близости публикации финотчетности ведущих сталелитейных компаний, которая, как мы полагаем, будет неплохой", - пишет Локтюхов в комментарии банка.