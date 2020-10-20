Ключевые события вторника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и операционная отчётность:

- "ФосАгро" и "Группа ЛСР" представят операционные результаты;

- В США во вторник ожидаются данные по объёму строительства новых домов и разрешениям на строительство;

- В России выйдут данные по обороту розничной торговли и прочие ежемесячные социально-экономические показатели (в 19:00 мск).