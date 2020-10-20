Котировки Brent, вероятно, стабилизируются в пределах $41,5-42,1/барр. - Sberbank CIB

Специалист Sberbank CIB предполагают, что во вторник котировки нефти марки Brent, вероятно, стабилизируются в пределах $41,5-42,1/барр. после отступления ниже уровня $42,5/барр., вызванного итогами заседания министерского комитета ОПЕК+ и негативной динамикой рынка акций. Некоторую поддержку рынку могут оказать еженедельные данные Американского института нефти по складским запасам углеводородов, которые выйдут во вторник вечером, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Эксперты отмечают, что с утра вторника на рынках наблюдается осторожный оптимизм в ожидании соглашения по новым фискальным стимулам в США. "Если договоренности будут достигнуты, то рискованные активы получат поддержку, что позволит рублю удержаться около 77,6 руб./$1; препятствовать его дальнейшему укреплению будет конвертация в валюту дивидендов, выплаченных накануне российскими компаниями. Если же демократы и республиканцы не успеют договориться до выборов, на рынках может возникнуть рискофобия, и тогда рубль отступит до более 78 за руб./$1", - пишут аналитики.

Также специалисты отмечают, что утром во вторник на рынках локального долга развивающихся стран доходности гособлигаций скорее растут. Инвесторы ждут сообщения Минфина о том, какие выпуски ОФЗ будут предложены на аукционах в среду. В первой половине торгов во вторник аналитики Sberbank CIB ожидают рост доходности ОФЗ на 2–3 б.п.