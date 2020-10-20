Российский рынок акций может снизиться в начале торгов во вторник - Sberbank CIB

Специалисты Sberbank CIB отмечают, что во вторник инвесторы ожидают продолжения переговоров о новом пакете помощи экономике США (обсуждается сумма около $2,2 трлн). "На новости о прогрессе в переговорах мировые фондовые рынки должны отреагировать позитивно, что сможет поддержать и российский фондовый рынок ближе к концу торгового дня. Впрочем, на Мосбирже может преобладать пессимизм из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. После снижения в понедельник на 0,3% индекс Мосбиржи во вторник может еще немного отступить", - говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.