Промсвязьбанк в ближайшие дни ожидает сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,95-6,15% годовых

Аналитики Промсвязьбанка в ближайшие дни ожидают сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,95-6,15% годовых. Большой объем размещения нового госдолга в среду может сдвинуть доходность 10-летнего бенчмарка выше 6% годовых, говорится в комментарии банка.

Во вторник сбор заявок на новые выпуски облигаций проведут Альфа-банк (YTM 5,94-6,19% на 3 года), "ЭР-Телеком" (YTM 8,14-8,40% на 2 года), "Софтлайн" (YTM 9,30-9,83% на 3,2 года). "Из новых выпусков считаем интересным предложение "Софтлайн" с премией около 100 б.п. к собственной кривой", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.