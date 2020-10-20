Открытие индекса Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным понижением - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2785-2795 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2785-2795 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное вечернее ухудшение настроений на внешних рынках. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Специалист инвесткомпании отмечает, что во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций, по его мнению, может оказать публикация сентябрьской статистики по количеству выданных разрешений на строительство и закладок новых домов в США (15:30 мск).