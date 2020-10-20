.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Открытие индекса Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным понижением - "Алго Капитал"
.
20 октября 2020 года 09:31
Открытие индекса Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным понижением - "Алго Капитал"
Открытие индекса Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2785-2795 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2785-2795 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2780, 2770 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2800, 2810 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное вечернее ухудшение настроений на внешних рынках. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос. Специалист инвесткомпании отмечает, что во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций, по его мнению, может оказать публикация сентябрьской статистики по количеству выданных разрешений на строительство и закладок новых домов в США (15:30 мск).
.
20 октября 2020 года 11:32
Нефть марки Brent во вторник останется под давлением, но постарается удержаться в верхней части текущего ценового диапазона в $40-43 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Котировки нефти марки Brent торгуются чуть выше отметки $42/барр. на фоне царящей на мировых рынках... читать дальше
.20 октября 2020 года 11:17
Аналитики "ФИНАМа" считают евробонд GMKNRM 25 привлекательным для покупки, в частности, в контексте того, что купон по еврооблигациям облагается налогом, а GMKNRM 25 имеет сравнительно невысокий купон, говорится в комментарии инвесткомпании. Более того, выпуск доступен для неквалифицированных... читать дальше
.20 октября 2020 года 11:00
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ во вторник, 20 октября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будет "Группа ЛСР" в связи с публикацией операционных результатов за 3К20. читать дальше
.20 октября 2020 года 10:50
тогом совещания мониторингового комитета в понедельник стало то, что пока в OPEC+ не пересматривают производственные планы, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Некоторую поддержку котировкам, по мнению эксперта. оказывают ожидания того, что... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:46
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 77,5-79,0 руб./$1 и 91,5-93,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова. Курс доллара, установленный с 20 октября ЦБ РФ составляет 77,92 руб. (-4,03 коп.), курс евро - 91,31 руб. (+0,74... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:31
Идея дня: акции UBS привлекательны для покупки на ожиданиях появления вакцины - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что акции высококачественных банков, таких как UBS, выглядят привлекательно для покупки, так как перспективы появления вакцин и нормализация экономической активности становятся всё более очевидными, говорится в комментарии инвестбанка. "UBS имеет... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:24
Москва. 20 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.20 октября 2020 года 10:21
Специалист Sberbank CIB предполагают, что во вторник котировки нефти марки Brent, вероятно, стабилизируются в пределах $41,5-42,1/барр. после отступления ниже уровня $42,5/барр., вызванного итогами заседания министерского комитета ОПЕК+ и негативной динамикой рынка акций. Некоторую поддержку... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:10
Промсвязьбанк в ближайшие дни ожидает сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,95-6,15% годовых
Аналитики Промсвязьбанка в ближайшие дни ожидают сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,95-6,15% годовых. Большой объем размещения нового госдолга в среду может сдвинуть доходность 10-летнего бенчмарка выше 6% годовых, говорится в комментарии банка. Во вторник сбор заявок на новые... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:00
Внешний фон перед началом торгов акциями во вторник аналитики оценивают как умеренно-негативный и ждут незначительного понижения индекса Мосбиржи на открытии в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2785-2795 пунктов. Вероятно, в течение дня рынок продолжит своё движение в сторону зоны поддержки 2720-2750 пунктов по индексу Мосбиржи. читать дальше
.20 октября 2020 года 09:57
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 20 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.20 октября 2020 года 09:56
Учитывая невнятный внешний фон и опасаясь его сохранения в течение вторника, начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ждет развития отката индекса Мосбиржи с движением к зоне 2700-2750 пунктов. "Рассчитываем, что акции металлургов будут торговаться... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:50
нешний фон перед стартом торгов во вторник в России, по мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, нельзя назвать особенно негативным. Вероятно, говорится в комментарии эксперта, что российский рынок продолжит своё движение в сторону зоны поддержки... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:45
налитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и операционная отчётность: - "ФосАгро" и "Группа ЛСР" представят операционные результаты; - В США во вторник ожидаются данные по объёму строительства... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:40
Специалисты Sberbank CIB отмечают, что во вторник инвесторы ожидают продолжения переговоров о новом пакете помощи экономике США (обсуждается сумма около $2,2 трлн). "На новости о прогрессе в переговорах мировые фондовые рынки должны отреагировать позитивно, что сможет поддержать и российский... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.