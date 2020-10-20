Рубль в начале торгов во вторник может удержать позиции по отношению к доллару - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что во вторник перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,4%, торгуясь в районе 42,5 доллара за баррель. Также продажам в рубле может поспособствовать умеренное ослабление валют развивающихся стран. Но при этом рубль в начале дня может удержать позиции по отношению к доллару, говорится в комментарии банка.

Эксперт выделяет из внутренних факторов старт подготовки экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на следующий понедельник, что будет, по его мнению, способствовать спросу на рублевую ликвидность и может поддержать национальную валюту.

"Несмотря на внешний негатив в начале дня рубль может перейти в консолидацию к основным мировым валютам, что приведет к стабилизации пары доллар/рубль чуть выше 77,5 руб./$1. При этом в дальнейшем, в случае продолжения снижения цен на нефть и попыток доллара отыграть часть вчерашних потерь, понесенных на международном валютном рынке, рубль может начать терять позиции. Это позволит американской валюте выйти в район 78 руб./$1. Отметим, что в ближайшие сессии ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 77,5-80 руб./$1, не видя поводов для выхода за его границы", - указывает Зварич.