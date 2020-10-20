"ФИНАМ" ждет во вторник снижения котировок в начале торгов на российском фондовом рынке

Аналитики "ФИНАМа" во вторник ожидают снижения котировок в начале торгов на российском фондовом рынке вслед за отрицательными настроениями, которые присутствуют на азиатских площадках. "На дневном графике индекс Мосбиржи, торгуясь в рамках "нисходящего клина", вплотную приблизился к его нижней границе, а также к нижней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии вошли в зону перепроданности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе потенциал снижения индекса является ограниченным", - аналитик отдела макроэкономического анализа Наталия Пырьева.