Фондовые индексы государств АТР в основном снижаются во вторник вслед за рынком акций США

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением на фоне ухудшения настроения инвесторов из-за отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в субботу вечером призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, сообщила The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планировали в понедельник провести очередные обсуждения.

Между тем газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что сделка между Пелоси и администрацией президента США Дональда Трампа не "звучит как неизбежная". Новость привела к падению основных индикаторов до минимальных внутридневных значений.

"Мы продолжим очень чувствительно реагировать на любые разговоры, касающиеся стимулов", - сказал старший стратег по глобальным рынкам в Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен, которого цитирует CNBC.

Демократы и республиканцы пытаются продвинуться в вопросе принятия нового пакета мер в течение нескольких недель, однако разногласия по поводу необходимого объема мер стимулирования и масштаба нового законопроекта усложнили переговоры.

По словам стратега Fundstrat Global Advisors Тома Блока, вероятность согласования сделки сохраняется.

"Похоже, что у обеих сторон есть стимул заключить сделку", - написал он.

Дополнительное давление на рынок оказывает рост числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19.

Анализ данных американского университета Джонса Хопкинса, проведенный CNBC, показал, что количество заражений коронавирусом по состоянию на пятницу росло на 5%, при этом рост наблюдался более в 38 штатах США.

В понедельник число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило отметку в 40 млн, более 30 млн заразившихся успешно переболели инфекцией, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer. По данным сайта, общее число диагностированных инфицированных по состоянию на 11:00 МСК достигло отметки в 40 млн 307 тыс. 15, из них 30 млн 127 тыс. 892 выздоровели, то есть около 74,7% от общего числа заболевших коронавирусом в мире.

Акции крупных технологических компаний существенно снизились по итогам торгов. Цена бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 2,41%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,48%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,55%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 1,7%.

Акции ConocoPhillips (SPB: COP) подешевели на 3,17%. Американская нефтекомпания сообщила, что покупает своего конкурента Concho Resources (SPB: CXO) Inc. в рамках сделки стоимостью $9,7 млрд. Бумаги Concho Resources опустились на 2,76%.

Котировки акций Halliburton Co. (SPB: HAL) снизились на 0,65%. Американская нефтесервисная компания в третьем квартале 2020 года отчиталась о превысившей ожидания скорректированной прибыли, однако ее выручка не оправдала прогнозов.

Акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (IBM) подешевели на 0,33% в ожидании публикации результатов за прошедший квартал после закрытия торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов снизился на 410,89 пункта (1,44%) и составил 28195,42 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 56,89 пункта (1,63%) - до 3426,92 пункта.

Nasdaq Composite потерял 192,67 пункта (1,65%) и составил 11478,88 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются во вторник вслед за рынком акций США в связи с ослаблением надежд на то, что Вашингтон согласует новые меры стимулирования до ноябрьских президентских выборов.

Рынок сосредоточен на ситуации в США на фоне общей неопределенности в отношении экономических последствий пандемии коронавируса, пишет MarketWatch.

Участники рынка также ждут новых данных, которые бы свидетельствовали о продолжающемся восстановлении экономики Китая и способствовали росту остальных регионов Азии.

Объем ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, показали опубликованные накануне данные Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составил 5,2%.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,5%.

Бумаги генерирующей компании Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. дешевеют на 4,7% и являются лидерами падения.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снижаются на 1,3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,6%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. дорожают на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,05%, тогда как гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,2%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам шестого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Годовая LPR оставлена на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле текущего года.

Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,65%, сообщил НБК.

Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

В лидерах падения в Гонконге находятся акции нефтяной компании CNOOC Ltd., которые теряют 2,3%. Цена бумаг Bank of Communications Co. Ltd. уменьшается на 1,8%, Bank of China Ltd. - на 1,6%, Hang Seng Bank Ltd. - на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 1%. Акции автопроизводителей Kia Motors Corp. и Hyundai Motor Co. дешевеют соответственно на 0,3%, и 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,7%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1,6% и 1,7% соответственно.

Цены на нефть опускаются во вторник после завершения заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче "долгов" в плане сокращения добычи, но не затронул вопрос возможного изменения параметров сделки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $42,29 за баррель, что на $0,33 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,31 (0,7%), до $42,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,57 за баррель, что на $0,26 (0,64%) ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подешевели на $0,05 (0,1%) - до $40,83 за баррель. Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI завершается во вторник. Более активные декабрьские контракты во вторник теряют в цене $0,29 (0,71%), торгуясь на уровне $40,77.

JMMC подтвердил приверженность стран ОПЕК+ достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации недосокращённых ранее объемов производства нефти. Комитет ОПЕК+ рекомендовал всем странам, участвующим в соглашении, активизировать свои усилия по сдаче "долгов" для скорейшей балансировки рынка и "предотвращения неоправданной задержки в этом процессе".

Несмотря на информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась. Это было интерпретировано трейдерами как сигнал того, что нефтедобывающие страны устраивает текущий уровень цен на нефть, пишет Dow Jones.

Эксперты, однако, не исключают, что страны ОПЕК+ примут решение об отказе от планируемого наращивания добычи на заседаниях, намеченных на конец ноября-начало декабря, учитывая низкий спрос на нефть из-за пандемии коронавируса и растущее предложение нефти на мировом рынке, в частности, со стороны Ливии, пишет Bloomberg.

"ОПЕК+ может отложить повышение добычи на три месяца, до апреля 2021 года, поскольку спрос на нефть сейчас ослабляется", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

После завершения заседания JMMC, ключевым для нефтяного рынка будет то, смогут ли американские власти договориться о новых стимулирующих мерах, говорит Ли.