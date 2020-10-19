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19 октября 2020 года 19:35

Рубль вечером продолжает укрепляться к доллару и дешеветь к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 19 октября. Доллар снижается, евро, напротив, растет на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль не очень заметно меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 77,56 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,44 руб./EUR1, подорожав на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,2 копейки - до 83,81 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за их движением на глобальном рынке. Американская валюта дешевеет к большинству валют, в том числе к евро, на ожиданиях принятия пакета новых экономических стимулов в США.

В субботу вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, пишет The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планируют в понедельник провести очередные обсуждения.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что лидеры стран Евросоюза должны обсудить сохранение фонда восстановления экономики объемом 750 млрд евро в качестве постоянного инструмента.

Глава ЕЦБ предупредила также о рисках приостановки экономического восстановления из-за второй волны коронавируса в Европе. Если ситуация продолжит ухудшаться, это повлияет на прогноз регулятора, который будет пересмотрен в декабре, заявила она в интервью французской газете Le Monde.

Согласно сентябрьскому прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 8%. Лагард отметила, что меры ЕЦБ с марта по июнь позволили сократить падение ВВП еврозоны на 1,3 процентного пункта (п.п.), инфляции - на 0,8 п.п., а также спасти 1 млн рабочих мест.

Страны ЕС в июле приняли антикризисный план объемом 750 млрд евро, которые будут распределены в виде кредитов (360 млрд евро) и грантов (390 млрд евро).

Тем временем, председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс оптимистично оценивает перспективы экономики США, несмотря на сохраняющиеся трудности в связи с пандемией COVID-19. "Я думаю, что фундамент американской экономики действительно является очень хорошим", - заявил Уильямс в ходе онлайн-мероприятия в пятницу. Федрезерву, по его словам, "необходимо продолжать делать все возможное для поддержки экономики и финансовой системы".

Он отметил, что кредитные программы были запущены центробанком для того, чтобы обеспечить доступ к кредитным ресурсам для всех сегментов экономики. Меры, предпринятые ФРС, дают уверенность в том, что "мы помогаем экономике восстановиться в полную силу", цитирует Уильямса Dow Jones.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник, инвесторы ожидают итогов онлайн-встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,02% - до $42,94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,46% - до $41,07 за баррель.

Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе приветственного слова перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По его словам, инвестиции в топливно-энергетический комплекс в 2020 году, как ожидается, снизятся на 18-20%.

В начале октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Саудовская Аравия может выступить за то, чтобы страны ОПЕК отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, рубль укрепляется к доллару на торгах понедельника, его росту способствует положительная динамика нефтяных контрактов. "Сорт Brent закрепился выше отметки $43. Мы ожидаем, что российская валюта может начать снижаться относительно доллара США от текущих уровней. На рубль будут оказывать давление как ожидания предстоящих вторых дебатов между кандидатами в президенты США, так и опасения сохранения ключевой ставки на текущих уровнях по итогам заседания Банка России, которое состоится в эту пятницу", - отмечает Союнов.

"На валютных площадках развивающихся рынков в понедельник днем наблюдалась преимущественно смешанная динамика, хотя к вечеру рубль и его наиболее близкие аналоги (турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и индийская рупия) окончательно обосновались в "зеленой зоне" против доллара. Впрочем, способствовал этому не столько аппетит инвесторов к риску на развивающихся рынках, сколько ослабление американской валюты против евро. Пока американские законодатели и политики так и не могут определиться с принятием нового пакета стимулирующих мер, глава ЕЦБ однозначно высказалась о необходимости сохранения фонда восстановления европейской экономики объемом 750 млрд евро. В результате к окончанию рабочего дня пара "евро-доллар" прибавляла около 0,6%, а доллар из-за этого заметно падал и к корзине шести основных валют. На локальном рынке экспортеры постепенно начинают подготовку к основным налоговым платежам, что оставляет рублю шанс для дальнейшего укрепления. Однако положительная динамика российской валюты под влиянием налогового фактора станет возможной, только если геополитический фон будет сохраняться нейтральным, а инвесторы на зарубежных рынках не получат потрясений в виде новых локдаунов", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 13, 14 и 15 октября продал валюту на 26,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. В понедельник, 12 октября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой, так как в этот день в США отмечался День Колумба.

Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем, когда в западных странах наступает рабочий день, отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на вторник на 4,03 копейки, до 77,9241 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,74 копейки, до 91,3115 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 25,76 копейки по отношению к пятнице и составил 77,7725 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 25,69 копейки и составил 78,0114 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 453,965 млн, из которых $674,098 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 779,876 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 3,15 копейки, до 91,3712 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 4,38 копейки и составил 91,4206 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR449,791 млн, из которых EUR127,238 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR322,553 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 4,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,51% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 4,54%, 4,65% и 4,68% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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