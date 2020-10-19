Рынок акций РФ начал неделю с консолидации под уровнем 2800п по индексу МосБиржи, вырос "Магнит"

Москва. 19 октября. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних площадок в ожидании новостей от Федрезерва и ЕЦБ, а также мониторингового комитета ОПЕК+; индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля закрепился под отметкой 2800 пунктов, при этом лучше рынка выглядели выросшие акции "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2794,27 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1135,12 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,1%.

Доллар просел до 77,55 рубля (-0,39 рубля), золото стоило $1910,4 за тройскую унцию (+0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

Подорожали акции "Магнита" (+4,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +0,5% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, все попытки роста на рынке акций РФ пока выглядят неубедительно, индекс МосБиржи утром смог подняться выше 2800 пунктов, но затем ушел в "минус" на фоне укрепления рубля. Прямых поводов для возвращения оптимизма пока нет. Китайская экономика продолжает расти, но темпами ниже ожиданий. Нефть также сократила свои претензии на рост из-за второй волны COVID-19. Даже в России возвращаются некоторые ограничительные меры, которые не будут способствовать восстановлению спроса на топливо.

Продолжилось снижение акций "Яндекса" и ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-3%). Реакция рынка объясняется срывом сделки, в результате которой "Яндекс" должен был поглотить структуру, созданную Олегом Тиньковым. Впрочем, есть вероятность того, что в обозримом будущем может появиться более выгодное предложение, от которого владельцы TCS Group уже не смогут отказаться. Акции "Норникеля" отыграли ростом неплохую операционную отчетность (по итогам 9 месяцев объемы производства никеля были сравнимы с прошлогодними цифрами). "Русагро" (MOEX: AGRO) (+0,1%) сообщила о росте выручки в третьем квартале на 10% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Можно сказать, что сектор сельского хозяйства становится одним из защитных инструментов в условиях пандемии, так как продовольственные потребности, в отличие от многих других, сильно не зависят от режима социальной дистанции.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что разногласия между демократами в Конгрессе и переговорщиками Белого дома сохраняются, однако она испытывает некоторый оптимизм по поводу заключения сделки еще до выборов президента. В конце прошлой недели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о завершении переговоров с Евросоюзом без достижения компромисса, поэтому британцы должны приготовиться к торговле с европейским блоком без сделки с 1 января. Также оптимизм на рынках сдерживается дальнейшим ростом заболеваемости COVID-19. Италия сообщила об 11 тыс. новых случаев в минувшее воскресенье, что спровоцировало принятие очередных социальных ограничений. Не обошлось и без малой толики позитива: компания Pfizer сообщила о надеждах получить свою версию вакцины уже до конца текущего года.

В понедельник должно состояться совещание мониторингового комитета ОПЕК+, до этого запланированы консультации Саудовской Аравии и России. Еще на прошлой неделе главы двух стран провели два телефонных разговора, в рамках которых обсуждались возможные действия в условиях слабого спроса на фоне второй волны COVID-19. Китайский спрос вряд ли сможет компенсировать слабое потребление нефти в Европе и США, где коронавирус лишь усиливает свое распространение. Поэтому от ОПЕК+ если и не ждут расширения ограничения добычи, то, как минимум, хотят услышать о том, что она не будет повышаться с 1 января, считает аналитик.

Если отчетность американских корпораций продолжит выходить преимущественно лучше ожиданий, а законодатели будут сигнализировать о компромиссах по пакету экономической поддержки, то от американского рынка можно ждать новой волны роста. Вероятно, что к ней также присоединится и российский рынок акций. Впрочем, разворот на текущих значениях смотрится не столь убедительно, так как смена настроений пока никоим образом не отражается в объемах торгов на "Московской бирже", констатирует Кочетков.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, на внешних рынках наблюдается сдержанный оптимизм после того, как Китай представил сильные статданные за сентябрь и по ВВП за третий квартал, фондовые индексы в США растут на фоне заявлений спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что новый пакет стимулов может быть принят до дня выборов в США. Тем не менее, инвесторы опасаются роста числа инфицированных COVID-19. Количество новых случаев в мире выросло более чем на 400 тыс. в минувшую пятницу, показав рекордный прирост за сутки, тогда как Европа вводит новые ограничения с тем, чтобы сдержать распространение пандемии.

С другой стороны, производитель лекарств Pfizer вновь сообщил рынкам, что вакцина против коронавируса в США может быть готова уже к концу года. Российский рынок акций, тем не менее, остается заложником геополитической нестабильности, особенно в Нагорном Карабахе. Впрочем, есть причины и для сдержанного оптимизма, так как Россия не является частью предвыборного нарратива в США, полагает Волш.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что бумаги "Норникеля" (19940 рублей) получили поддержку от сильных операционных результатов за третий квартал, которые свидетельствовали об увеличении производства всех основных металлов, кроме меди (из-за плановых работ). Компания также сохранила производственный план на текущий год. Сопротивлением для бумаг ГМК остается рубеж 20 тыс. рублей за штуку.

Акции "Магнита" (4950 рублей) с технической точки зрения пытаются вернуться к краткосрочному росту. Бумаги закрепились выше 4910 рублей, поэтому можно сделать ставку на повышение к сентябрьскому пику 5138,50 рубля. Среднесрочно акции сохраняют склонность к росту до тех пор, пока не опустятся ниже 4400 рублей, считает аналитик.

Нефть делает попытки стабилизации в ожидании заседания мониторингового комитета ОПЕК+, от которого в целом не ожидают новостей, способных сдвинуть рынок с "мертвой точки". Тем не менее, нефтедобывающие страны могут дать сигналы относительно своих планов по производству в начале следующего года, когда ограничения по добыче должны быть ослаблены. Если коронавирус в осенне-зимний период приведет к новым "локдаунам" в северном полушарии, не исключено, что ОПЕК+ придется пересмотреть свою текущую позицию в сторону более позитивной для нефтяных цен.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник воздержались от обновления достигнутых в конце прошлой недели многонедельных минимумов (2785 пунктов и 1121 пункт соответственно), но в то же время не показывали склонности к росту. Риски движения в район 2700 и 1100 пунктов на этой неделе остаются актуальными. На мировых фондовых и сырьевых площадках в начале недели можно наблюдать консолидацию. Центральные банки во многом использовали имеющийся у них арсенал денежно-кредитных мер, в связи с чем уже мало чем могут удивить инвесторов. Законодатели США не спешат идти на компромисс в одобрении налогово-бюджетного стимулирования перед президентскими выборами. Импульс к росту российскому рынку мог бы придать пробой нефтяными ценами сентябрьских пиков в случае позитивных сигналов от ОПЕК+, а также сильные операционные и финансовые результаты эмитентов за третий квартал. В остальном отечественные активы остаются под понижательным давлением. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2770-2820 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика Sberbank CIB Коула Эйксона, статистика по ВВП Китая оказалась чуть слабее, чем ожидалось, но данные по промышленному производству и розничным продажам в КНР превысили прогнозы. Переговоры по стимулированию в США остаются основным фактором, влияющим на глобальный настрой.

До четверга включительно продлятся совместные заседания МВФ и Всемирного банка, в понедельник ожидаются выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. Также ожидаются комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард на банковской конференции и выступления представителей ведущих центробанков из развитых и развивающихся стран. Министры стран ОПЕК+ на заседании комитета проанализируют, насколько успешно реализуется сделка, и рассмотрят краткосрочный прогноз цен на нефть, СМИ уже сообщают о переговорах сторон до заседания.

В четверг вечером состоятся последние дебаты кандидатов в президенты США (выборы пройдут 3 ноября). Также в четверг начнется двухдневное заседание министров обороны стран НАТО. В пятницу ЦБ РФ примет решение по процентным ставкам, отмечает Эйксон.

Как отмечает начальник отдела персонального брокерского обслуживания компании "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин, несмотря на множество тревожных сигналов, инвесторы в своем большинстве продолжали сохранять позитивный взгляд на будущее мировой экономики. Однако количество оптимистов в последнее время поубавилось из-за одновременного усиления негативных тенденций в политике (с приближением даты выборов в США надежды на скорое принятие новой программы помощи экономике быстро исчезают), геополитике (региональные проблемы вновь растут, принимаются или готовятся новые санкции), экономике (предварительные данные говорят о резком ухудшении экономической ситуации во многих странах в октябре) и в области здравоохранения (вторая волна пандемии в мире уже реальность).

Все это ведет к снижению аппетита к риску, усиливая распродажи на развивающихся рынках и давление на многие валюты. Такое развитие событий отчасти было предсказуемо в преддверии выборов в США, но гарантий, что ситуация в послевыборный период улучшится или хотя бы стабилизируется, никаких нет. Паралич в политике неминуемо усиливает значимость действий регуляторов, даже несмотря на то, что у них остается все меньше возможностей для поддержки экономик, населения и рынков, считает эксперт.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%) на фоне статданных об ускорении темпов роста экономики Китая; вечером просела Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,2-0,5%) и ушла в "минус" Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Объем ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составил 5,2%.

Во втором квартале китайская экономика выросла на 3,2% в годовом выражении, в первом - снизилась на рекордные 6,8%.

Помимо этого, статданные за сентябрь, опубликованные в понедельник, показали увеличение темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае, а также снижение безработицы.

Инвесторы также оценивают новости о пакете новых экономических стимулов в США. В субботу вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, пишет The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планируют в понедельник провести очередные обсуждения.

На нефтяном рынке цены стабилизировались; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $43,02 за баррель (+0,2% и -0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $41,18 за баррель (+0,7% и -0,5% в пятницу).

В центре внимания рынка - онлайн-заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые в понедельник обсудят ситуацию на нефтяном рынке и выполнение договоренностей по снижению нефтедобычи.

Вторая волна коронавируса во многих странах мира вновь поставила под вопрос перспективы спроса на нефть, пишет Bloomberg. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе заявил, что прогноз спроса выглядит неблагоприятным.

Тем временем, добыча, вероятно, продолжит расти, в частности, благодаря ее наращиванию Ливией. Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам четвертой недели подряд, что говорит о постепенном увеличении буровой активности в Штатах. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 12 единиц, до 205 установок.

В начале октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Саудовская Аравия может выступить за то, чтобы страны ОПЕК отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-5,4%, до 136,2 тыс. рублей; бумаги на бирже лишились дивидендной составляющей за 2019 год - 11 тыс. 612,2 рубля на акцию), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-4,1%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,4%), акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,2%).

Лидерами роста выступили акции "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+4,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,2% и +3,4% "префы"), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+2,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,3%), GDR En+ (MOEX: ENPG) (+2,1%), акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+1,9%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,81 млрд рублей (из них 8,885 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,237 млрд рублей - на бумаги "Газпрома", и 4,846 млрд рублей - на акции "Яндекса").