Цены евробондов РФ слегка подросли в понедельник благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 19 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка подросли в понедельник благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) 19 октября снизились в цене.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 16 октября, составив 115,25% от номинала, что соответствует доходности 2,215% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1 пункт и составил 208,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 1 базисный пункт - до 140,1% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,35% годовых), а цена евробондов с погашением в 2042 году не изменились за день, составив, как и днем ранее, 135,03% от номинала (доходность - 3,33% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 115,08% от номинала, что соответствует доходности 1,9% годовых (снижение на 0,3 пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году выросли на 5 базисных пунктов - до 110,01% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 1,35% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 1 базисный пункт, подорожав до 134,88% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,28% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 3,5 пункта, до 113,24% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 2,11% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня слегка подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом US Treasuries, напротив, немного снизились в цене. Поводом для оптимизма стала, в частности, опубликованная в Китае макроэкономическая статистика, оказавшаяся лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, позитива добавили новости относительно новой программы бюджетного стимулирования в США, а также сообщения о разработке вакцины от COVID-19. Поэтому сегодня на мировых рынках был день "любви к риску". Но в целом рост котировок довольно сдержанный, можно даже сказать, что "косметический". И это понятно, ведь над рынками висит неопределенность, связанная с президентскими выборами в США, и в этих условиях покупателям сложно действовать в полную силу", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Что касается российских активов, то здесь дополнительным фактором риска выступает санкционная тематика. Но, как показывает практика последних месяцев, новые антироссийские санкции в основном носят символический характер и не оказывают существенного влияния на динамику отечественных бумаг", - отметил Пшонковский.