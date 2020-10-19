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19 октября 2020 года 19:05
Рубль на текущей неделе будет находиться под негативным влиянием второй волны дивидендных выплат - Газпромбанк
Рубль в начале текущей недели будет находиться под негативным влиянием второй волны дивидендных выплат, а во второй половине недели спрос на рубль вырастет со стороны экспортеров, отмечается в обзоре Газпромбанка. По оценкам аналитиков инвестбанка, в период 19-23 октября произойдет конвертация дивидендов Сбербанка на сумму 1,32 млрд долл. Это крупнейшая после летнего дивидендного сезона выплата. Объем многократно превышает величину продаж валюты в рамках бюджетного правила и по сделке Сбербанка. В результате спрос на валюту превысит предложение, что негативно скажется на курсе рубля. Эксперты ожидают во второй половине недели роста спроса на рубль со стороны экспортеров в преддверии налоговой недели (с 26 по 30 октября). По их оценкам, экспортерами будет продано 2,6 млрд долл. для выплаты по НДПИ, что превышает объем покупок валюты под дивиденды. Этот объем продаж валюты в целях налоговых выплат позволит компенсировать дополнительный излишний спрос на валюту для выплаты дивидендов. По мнению аналитиков Газпромбанка, из внешних событий на динамику рубля продолжит оказывать влияние ситуация с коронавирусом и связанные с ним ограничения, а также прогресс относительно принятия новых стимулирующих мер в США. Кроме того, в среду будет опубликована "Бежевая книга" ФРС США, а в четверг состоятся последние перед выборами дебаты кандидатов на пост президента США.
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20 октября 2020 года 11:32
Нефть марки Brent во вторник останется под давлением, но постарается удержаться в верхней части текущего ценового диапазона в $40-43 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Котировки нефти марки Brent торгуются чуть выше отметки $42/барр. на фоне царящей на мировых рынках... читать дальше
.20 октября 2020 года 11:17
Аналитики "ФИНАМа" считают евробонд GMKNRM 25 привлекательным для покупки, в частности, в контексте того, что купон по еврооблигациям облагается налогом, а GMKNRM 25 имеет сравнительно невысокий купон, говорится в комментарии инвесткомпании. Более того, выпуск доступен для неквалифицированных... читать дальше
.20 октября 2020 года 11:00
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ во вторник, 20 октября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будет "Группа ЛСР" в связи с публикацией операционных результатов за 3К20. читать дальше
.20 октября 2020 года 10:50
тогом совещания мониторингового комитета в понедельник стало то, что пока в OPEC+ не пересматривают производственные планы, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Некоторую поддержку котировкам, по мнению эксперта. оказывают ожидания того, что... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:46
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 77,5-79,0 руб./$1 и 91,5-93,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова. Курс доллара, установленный с 20 октября ЦБ РФ составляет 77,92 руб. (-4,03 коп.), курс евро - 91,31 руб. (+0,74... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:31
Идея дня: акции UBS привлекательны для покупки на ожиданиях появления вакцины - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что акции высококачественных банков, таких как UBS, выглядят привлекательно для покупки, так как перспективы появления вакцин и нормализация экономической активности становятся всё более очевидными, говорится в комментарии инвестбанка. "UBS имеет... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:24
Москва. 20 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.20 октября 2020 года 10:21
Специалист Sberbank CIB предполагают, что во вторник котировки нефти марки Brent, вероятно, стабилизируются в пределах $41,5-42,1/барр. после отступления ниже уровня $42,5/барр., вызванного итогами заседания министерского комитета ОПЕК+ и негативной динамикой рынка акций. Некоторую поддержку... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:10
Промсвязьбанк в ближайшие дни ожидает сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,95-6,15% годовых
Аналитики Промсвязьбанка в ближайшие дни ожидают сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,95-6,15% годовых. Большой объем размещения нового госдолга в среду может сдвинуть доходность 10-летнего бенчмарка выше 6% годовых, говорится в комментарии банка. Во вторник сбор заявок на новые... читать дальше
.20 октября 2020 года 10:00
Внешний фон перед началом торгов акциями во вторник аналитики оценивают как умеренно-негативный и ждут незначительного понижения индекса Мосбиржи на открытии в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 2785-2795 пунктов. Вероятно, в течение дня рынок продолжит своё движение в сторону зоны поддержки 2720-2750 пунктов по индексу Мосбиржи. читать дальше
.20 октября 2020 года 09:57
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 20 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.20 октября 2020 года 09:56
Учитывая невнятный внешний фон и опасаясь его сохранения в течение вторника, начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ждет развития отката индекса Мосбиржи с движением к зоне 2700-2750 пунктов. "Рассчитываем, что акции металлургов будут торговаться... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:50
нешний фон перед стартом торгов во вторник в России, по мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, нельзя назвать особенно негативным. Вероятно, говорится в комментарии эксперта, что российский рынок продолжит своё движение в сторону зоны поддержки... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:45
налитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и операционная отчётность: - "ФосАгро" и "Группа ЛСР" представят операционные результаты; - В США во вторник ожидаются данные по объёму строительства... читать дальше
.20 октября 2020 года 09:40
Специалисты Sberbank CIB отмечают, что во вторник инвесторы ожидают продолжения переговоров о новом пакете помощи экономике США (обсуждается сумма около $2,2 трлн). "На новости о прогрессе в переговорах мировые фондовые рынки должны отреагировать позитивно, что сможет поддержать и российский... читать дальше
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