Рубль на текущей неделе будет находиться под негативным влиянием второй волны дивидендных выплат - Газпромбанк

Рубль в начале текущей недели будет находиться под негативным влиянием второй волны дивидендных выплат, а во второй половине недели спрос на рубль вырастет со стороны экспортеров, отмечается в обзоре Газпромбанка.

По оценкам аналитиков инвестбанка, в период 19-23 октября произойдет конвертация дивидендов Сбербанка на сумму 1,32 млрд долл. Это крупнейшая после летнего дивидендного сезона выплата. Объем многократно превышает величину продаж валюты в рамках бюджетного правила и по сделке Сбербанка. В результате спрос на валюту превысит предложение, что негативно скажется на курсе рубля. Эксперты ожидают во второй половине недели роста спроса на рубль со стороны экспортеров в преддверии налоговой недели (с 26 по 30 октября). По их оценкам, экспортерами будет продано 2,6 млрд долл. для выплаты по НДПИ, что превышает объем покупок валюты под дивиденды. Этот объем продаж валюты в целях налоговых выплат позволит компенсировать дополнительный излишний спрос на валюту для выплаты дивидендов.

По мнению аналитиков Газпромбанка, из внешних событий на динамику рубля продолжит оказывать влияние ситуация с коронавирусом и связанные с ним ограничения, а также прогресс относительно принятия новых стимулирующих мер в США. Кроме того, в среду будет опубликована "Бежевая книга" ФРС США, а в четверг состоятся последние перед выборами дебаты кандидатов на пост президента США.