Julius Baer ожидает улучшения результатов американских компаний как за третий квартал, так и за весь 2020 год

Julius Baer ожидает дальнейшего пересмотра в сторону повышения результатов американских компаний как за третий квартал, так и за полный 2020 год, в основном за счет финансовых показателей, говорится в комментарии эксперта банка Патрика Ланга.

"Результаты отчетности американских компаний во всех секторах на данный момент намного опережают ожидания рынка: 10% компаний из списка S&P 500 опубликовали результаты за третий квартал, 82% из них превзошли ожидания по прибыли, что намного выше пятилетнего исторического среднего показателя в 73%. 86% компаний превзошли ожидания по выручке (в среднем за пять лет - 61%). В целом, прибыль превысила ожидания рынка на 22%, что намного выше среднего исторического показателя и в основном обусловлено финансовыми показателями", - указывает эксперт банка.

Благодаря хорошему началу сезона отчетности в целом прогноз прибыли компаний из списка S&P 500 за 3 квартал увеличился на 2 п.п. по сравнению с прошлой неделей, в основном из-за повышения прогнозов по финансовым показателям. Прогнозы менеджмента на оставшуюся часть года также относительно сильны: 75% компаний выпустили годовые прогнозы выше ожиданий рынка (в среднем за пять лет - 32%).

"Основываясь на наших макромоделях, мы ожидаем, что прибыль компаний США в третьем квартале снизится на 15%, но после сильного начала сезона отчетности мы видим риск превышения наших прогнозов. Мы ожидаем дальнейшего пересмотра в сторону повышения в ближайшие недели отчетности американских компаний как за третий квартал, так и за полный 2020 год, в основном за счет финансовых показателей", - заключает Ланг.