Привлекательность акций Nokia после недавней коррекции возросла - BCS Express

Привлекательность акций Nokia после недавней коррекции возросла, говорится в аналитическом материале BCS Express. По мнению аналитика инвесткомпании Константина Карпова, обновление локального максимума 2020 г. — хороший долгосрочный сигнал, и отскок акций Nokia от поддержки $3,8 может получить продолжение в ближайшее время. Ближайшей среднесрочной целью может стать максимум 2020 г. в районе $5,1 за штуку.

"Стоит отметить, что с момента осложнения отношений США и Китая, особенно в разрезе бизнеса конкурирующей с Nokia китайской Huawei, дела у первой могут пойти "в гору". Nokia и Huawei пошли разными технологическими путями при создании оборудования для сетей 5G. В китайской компании сделали ставку на бюджетные и энергоэффективные решения, в Nokia - на более функциональные, но и более дорогостоящие. В результате Huawei вырвались вперед: с долей нового рынка в 28,3% в 2019 г. Nokia - на втором месте с 16,2%. Замыкает тройку давний конкурент - Ericsson с долей 13,9%", - указывает Карпов.

Акции Nokia оцениваются рынком как зрелая стоимостная история: прогнозный EV/Revenue = 0,7х в 2020. EV/EBITDA в текущем году ожидается на уровне 6х. Показатель P/E, согласно прогнозам на 2020 г., может составить 30х. "Однако мы знаем, что компания планирует нарастить чистую прибыль в ближайшие годы, что существенно снизит этот мультипликатор, - подчеркивает эксперт BCS Express . - Консенсус-таргет установлен на уровне $5 за депозитарную расписку, что предполагает более 20% апсайд. На мой взгляд, Nokia, как один из главных бенефициаров развертывания 5G на данном этапе, могла бы иметь и более амбициозные оценки, ближе к мультипликаторам растущих компаний. Переоценка может произойти в процессе подтверждения ускорения роста доходов от нового сегмента рынка".

Также аналитик BCS Express обращает внимание на сообщение финской компании о том, что Nokia планирует развернуть сеть 4G/LTE на лунной поверхности в рамках технологического партнерства с NASA. Ожидается, что сеть будет развернута к 2023 г. и станет одним из ключевых компонентов программы Artemis, которая предполагает создание базы на спутнике и возможность продолжительного пребывания человека на Луне. Телекоммуникационная система будет автоматически настроена во время установки. Ожидается, что система поможет обеспечить бесперебойную и быструю связь между космонавтами, а также роботизированными устройствами, луноходами и прочим оборудованием.

"Сети 4G на Луне - конечно, драйв, но это лишь повод поближе познакомиться с показателями компании, - полагает Карпов. - Главным трендом для роста акций Nokia и всей индустрии телекоммуникационного оборудования сейчас выступает развитие нового, революционного стандарта связи 5G. По прогнозам компании, индустрия 5G должна добавить к глобальному ВВП $8 трлн к 2030 г., то есть порядка 10% к значениям 2019 г. Nokia разрабатывает и производит несколько решений для операторов мобильной связи, включая базовые станции нового поколения - AirScale Micro Remote Radio Head, AirScale Indoor Radio и 5G Smart Node".

Акции Nokia котируются на NASDAQ и Санкт-Петербургской бирже под тикером NOK. С начала года и до начала сентября бумаги NOK прибавляли более 20%. С мартовских минимумов акция отскочила на 100%. После осенней коррекции технологических компаний прирост с начала года сократился до 4%, констатирует эксперт BCS Express.