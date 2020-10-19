BCS включил JPMorgan Chase и AutoZone в топ-5 американских акций на текущую неделю, говорится в комментарии инвесткомпании. Таким образом, в топ-5 акций, составленный аналитиками BCS Global Markets, входят акции JPMorgan Chase, AutoZone, Dick’s Sporting Goods, IBM и Toll Brothers.

"Мы включаем JPMorgan Chase - крупнейший банк в США - в топ-5 на этой неделе, - указывают эксперты BCS. - Финансовые результаты за III квартал, опубликованные 13 октября, внушают оптимизм: EPS выросла до $2,92 по сравнению с $2,68 годом ранее, превысив консенсус на уровне $2,23. Выручка снизилась на 1% (до $29,1 млрд). Нас воодушевляет резкое снижение резервов на возможные потери как по сравнению с предыдущим кварталом, так и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На наш взгляд, банк сможет выстоять в коронакризис за счет высокой финансовой стабильности и значительного капитала".

Также специалисты включили в топ-5 акций AutoZone - крупнейшего в США поставщика запчастей для автомобилей. EPS компании в финансовом IV квартале составила $30,93 (37% г/г) — на $6,42 выше консенсус-прогноза. Объем продаж достиг $4,5 млрд (+14% г/г) — на $400 млн выше консенсуса. Сопоставимые продажи на внутреннем рынке выросли на 21,8% — самый высокий показатель роста за квартал с момента размещения бумаг компании на бирже в 1991 г. "Мы считаем привлекательной оценку акций с дисконтом в сопоставлении с аналогами, исходя из истории результатов компании и перспектив роста прибыли", - пишут аналитики.

Dick’s Sporting Goods - компания, которая занимается розничной торговлей спортивными товарами и одеждой - сохраняет свое место в топе. Эксперты BCS полагают, что компания может увеличить рыночную долю за счет фокуса на эксклюзивных и инновационных товарах.

Также специалисты сохраняют позитивный прогноз по акциям IBM. Крупнейший разработчик и провайдер программного обеспечения и услуг в сфере IT планирует выделить в отдельную компанию бизнес услуг управляемой инфраструктуры. "Мы считаем, что IBM сделала важный шаг по направлению к устойчивому росту выручки и рентабельности", - пишут аналитики BCS.

Прочное место в фаворитах остается и за Toll Brothers — одним из крупнейших в США застройщиков элитной недвижимости.