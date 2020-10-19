Рубль днем растет к доллару и слабеет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 19 октября. Доллар снижается, евро, напротив, растет на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль не очень заметно меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 77,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,42 руб./EUR1, подорожав на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,2 копейки - до 83,8 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на вторник на 4,03 копейки, до 77,9241 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,74 копейки, до 91,3115 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за их движением на глобальном рынке. Американская валюта дешевеет к большинству валют, в том числе к евро, на ожиданиях принятия пакета новых экономических стимулов в США.

В субботу вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, пишет The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планируют в понедельник провести очередные обсуждения.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании выступлений глав Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс оптимистично оценивает перспективы экономики США, несмотря на сохраняющиеся трудности в связи с пандемией COVID-19. "Я думаю, что фундамент американской экономики действительно является очень хорошим", - заявил Уильямс в ходе онлайн-мероприятия в пятницу. Федрезерву, по его словам, "необходимо продолжать делать все возможное для поддержки экономики и финансовой системы".

Он отметил, что кредитные программы были запущены центробанком для того, чтобы обеспечить доступ к кредитным ресурсам для всех сегментов экономики. Меры, предпринятые ФРС, дают уверенность в том, что "мы помогаем экономике восстановиться в полную силу", цитирует Уильямса Dow Jones.

"Рубль к середине дня демонстрировал небольшие изменения в паре с долларом, снижаясь при этом против евро из-за укрепления единой европейской валюты на международном рынке. На текущей неделе экспортеры начнут подготовку к основным налоговым платежам октября, что оставляет рублю шанс на укрепление. Однако положительная динамика российской валюты под влиянием налогового фактора станет возможной, только если геополитической фон будет сохраняться нейтральным, а инвесторы на зарубежных рынках не получат потрясений в виде новых локдаунов", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть слабо меняются в понедельник, инвесторы ожидают итогов онлайн-встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В начале октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники написал, что Саудовская Аравия может выступить за то, чтобы страны ОПЕК отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник увеличилась на 0,02% - до $42,94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,01% - до $40,88 за баррель.

Вторая волна коронавируса во многих странах мира вновь поставила под вопрос перспективы спроса на нефть. Тем временем, добыча, вероятно, продолжит расти, в частности, благодаря Ливии. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, добыча на ливийском месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. баррелей в сутки, будет возобновлена 24 октября.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам четвертой недели подряд, что говорит о постепенном увеличении буровой активности в Штатах. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 12 единиц, до 205 установок.

"Рынок ждет возможных намеков на то, что ОПЕК+ собирается воздержаться от увеличения добычи в следующем году, поскольку спрос восстанавливается не так быстро, как ожидалось (т.е. будет изменен текущий план ограничения добычи). В субботу состоялся разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, который стал продолжением беседы, проведенной 13 октября. В официальном заявлении Кремль отметил, что стороны подробно обсудили вопрос сотрудничества в рамках ОПЕК+ и подтвердили "готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей". Отметим, что в Европе, а также Южной и Северной Америке продолжает расти число новых заражений COVID-19, что оказывает давление на перспективы спроса на нефть в ближайшие месяцы. Нефтяные трейдеры сейчас задаются вопросом, сможет ли рынок справиться с запланированным на январь увеличением добычи ОПЕК+ почти на 2 млн баррелей в сутки (появление этого предложения может привести к затовариванию рынка)", - отмечает аналитик Sberbank Investment Research Михаил Шейбе.

"Единственное, что сейчас играет в пользу российской валюты, а точнее, является поддержкой от дальнейшего ослабления, так это валютные интервенции со стороны Минфина и ЦБ, а также локальное закрепление нефтяных котировок на уровне $42-43 за баррель. Что касается технической картины по рублю, то ключевыми уровнями на следующей неделе будет уровень 77,1-76,3 руб./$1, который сейчас выступает поддержкой российской валюте, а также уровень 79,3-79,8 руб./$1, который находится выше текущих рыночных цен пары "доллар-рубль", - говорит аналитик ИК "Русс-инвест" Евгений Колесников.

ЦБ РФ 13, 14 и 15 октября продал валюту на 26,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. В понедельник, 12 октября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой, так как в этот день в США отмечался День Колумба.

Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем, когда в западных странах наступает рабочий день, отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт - до 4,49% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,51% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 4,54%, 4,65% и 4,68% годовых.