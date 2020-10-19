Нефть сдерживает рубль от более выраженной динамики укрепления - "Открытие Брокер"

Доллар терял свои позиции против рубля и других валют сырьевой группы, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Рост краткосрочных ставок, как правило, происходит в периоды налоговых платежей. Собственно говоря, фактор налогового периода будет одним из значимых на текущей неделе. Геополитическая премия в рубле снижается - это способствует усилению его позиций. Пожалуй, только нефть сдерживает "россиянина" от более выраженной динамики укрепления. Более дешёвая нефть также означает то, что продажи валюты в рамках бюджетного правила будут относительно более высокими. В октябре они увеличились почти в два раза по сравнению с сентябрём", - пишет Кочетков в комментарии компании.