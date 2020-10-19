Риск снижения цен на нефть пока остается ограниченным - BCS GM

Цены на нефть остаются под давлением двух главных факторов, указывают аналитики BCS Global Markets (BCS GM): действия ОПЕК+, сезон ураганов и состоявшееся снижение добычи в США не позволяют ценам существенно падать, в то время как фактор сезонности (спрос традиционно падает в 4-м квартале), а также угроза более существенного замедления мировой экономики из-за второй волны пандемии сдерживают любые попытки роста нефтяных котировок. "В итоге мы наблюдаем колебания цен в коридоре $40-45/баррель, что полностью укладывается в наш прогноз. Мы продолжаем считать, что в оставшиеся месяцы 2020 года нефтяные цены останутся в текущем диапазоне", - говорится в обзоре специалистов.