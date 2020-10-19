Газпромбанк ухудшил прогноз снижения ВВП Азербайджана на 2020г

Газпромбанк прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020 году на уровне 3,5-4% в зависимости от цен на нефть и сохранения карантинного режима.

"Наблюдаемая динамика ВВП по итогам 9 месяцев соответствует нашим ожиданиям и закономерна в условиях снижения цен на нефть (на 34,3%) и сохранения ограничительных мер (в период с 19 октября до 2 ноября эти меры будут усилены). Для сценария, когда средняя цена на нефть марки Brent в IV квартале будет в районе $40 за баррель, но ограничительные меры будут ослаблены, по итогам года мы ожидаем снижения ВВП порядка 3,5%. Если же карантинный режим сохранится до конца года, снижение ВВП может составить порядка 4%", - говорится в обзоре ГПБ "Навигатор рынков".

В сентябре ГПБ прогнозировал, что в 2020 году страну ожидает спад в экономике на уровне 2,9-3,2%.

Согласно обзору, аналитики банка отмечают, что благодаря ранее проведенным реформам, в том числе по развитию ненефтяного сектора, экономика Азербайджана обладает большей устойчивостью к внешним шокам по сравнению с кризисными явлениями 2015 года.

"Поддержку экономике в IV квартале окажет ненефтяной сектор, который постепенно адаптируется к функционированию в условиях ограничительных мер. Это позволит избежать излишнего замедления экономической активности. Новые сценарные прогнозы в зависимости от уровня цен на нефть с учетом продления жестких карантинных мер до 2 ноября мы представим на предстоящей неделе" - говорится в обзоре.

Кроме того, Газпромбанк ожидает, что в четвертом квартале 2020 года возрастут расходы бюджета Азербайджана. "Учитывая, что по итогам года Минфин Азербайджана ожидает дефицит бюджета на уровне 4,9% ВВП, основной объем расходов придется на четвертый квартал 2020 года, что будет своевременным, учитывая необходимость поддержки экономики в условиях продления ограничительных мер с 19 октября до 2 ноября", - говорится в обзоре.

При этом аналитики банка считают, что бюджетная политика Азербайджана в 2021 году будет более консервативной.

"В соответствии с проектом бюджета, расходы в 2021 году снизятся на 6%. При этом дефицит составит около 1,5 млрд манатов, или 2% ВВП, и сократится почти в 2,5 раза по сравнению с дефицитом текущего года. Отметим также, что в среднесрочной перспективе Минфин Азербайджана планирует постепенное снижение расходов на обслуживание госдолга, что также может быть позитивно для суверенных еврооблигаций", - говорится в материалах.

Как сообщалось ранее, экономический спад в Азербайджане в январе-сентябре 2020 года составил 3,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Снижение ВВП в ненефтяном секторе в отчетном периоде составило 2,4%, в нефтегазовом - 6,4%.

В 2019 году ВВП Азербайджана возрос на 2,2%. Правительство страны по итогам 2020 года прогнозирует падение ВВП в пределах от 2,9% до 4,3% в зависимости от цен на нефть на мировых рынках.

Доходы госбюджета в 2020 году предусмотрены в размере 24 млрд 124 млн манатов, расходы - 27 млрд 492,2 млн манатов. Дефицит госбюджета запланирован в объеме 3 млрд 368,2 млн манатов, или 4,9% ВВП.

Официальный курс на 19 октября - 1,7 маната/$1.