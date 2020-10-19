BCS включил X5 Retail Group в топ-5 акций на текущую неделю, говорится в комментарии инвесткомпании. Таким образом, в топ-5 акций, составленный аналитиками BCS Global Markets, входят акции "Газпрома", Mail.ru Group, "ФосАгро", АФК "Система" и X5 Retail Group.

"Мы включаем X5 Retail Group в топ-5 на этой неделе на фоне роста заболеваемости COVID-19 - указывают эксперты BCS. - Соответствующие ограничения поддержат показатели ритейлеров к концу года. Во время 1-ой волны коронавируса X5 и "Магнит" оказались в числе лидеров по росту EBITDA (>10% г/г), тогда как совокупный показатель по России упал на 40%. Кроме того, мы ожидаем дополнительных триггеров для Х5 в связи с приближающейся публикацией обновленной стратегии и потенциальным объявлением о повышении дивидендов".

Mail.ru Group - российская технологическая компания - остается в списке фаворитов. Специалисты BCS ждут опережающей динамики в краткосрочной перспективе с приближением потенциального включения в индексы MSCI в ноябре. Позитивный эффект на Mail.ru, по их мнению, оказывают локдауны, поскольку приводят к росту активности и потребительских расходов в сегменте игр.

Группа "ФосАгро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений прочно удерживает позиции в топе инвесткомпании. Аналитики прогнозируют рост производства удобрений в пределах однозначных значений, в то время как цены должны показать умеренно положительную динамику к/к.

Также в топе остаются акции "Газпрома". "В отличие от нефтяных компаний "Газпром" только сейчас видит рост цен на газ в Европе, который оказался сильнее, чем мы могли предположить. Таким образом, мы ждем усиления контраста относительно минимальных значений экспортной выручки во II и, скорее всего, в III квартале", - пишут аналитики BCS.

Эксперты также отмечают, что на прошлой неделе волатильность повысилась, после того как в прессе появились сообщения, что ключевой акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков может вести переговоры с Олегом Тиньковым о приобретении доли в TCS. "Акции "Системы" отреагировали резким ростом, но с тех пор скорректировались. Мы сомневаемся, что АФК "Система" или "МТС" получат долю или полностью купят TCS, и считаем новость в целом нейтральной. При отсутствии подвижек в этом направлении мы ожидаем, что фокус вновь сместится к IPO онлайн-ритейлера Ozon и котировки в ближайшее время возобновят рост", - указывают аналитики.