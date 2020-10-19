Опасения медленного восстановления спроса на нефть могут стать фактором давления на рубль - Банк "Санкт-Петербург"

Опасения медленного восстановления спроса на нефть могут стать фактором давления на рубль, отмечается в комментарии Банка "Санкт-Петербург".

"Пессимизм западных инвесторов сказался и на российском сегменте, - указывают эксперты банка. - Несмотря на это, а также дополнительное давление на фоне объявления новых санкций в связи с возможным отравлением А. Навального, снижение рубля оказалось умеренным - российская валюта завершила неделю вблизи 78 руб./$, потеряв немногим более 1%. Свою роль в сдерживании негатива сыграла поддержка со стороны возросших валютных интервенций со стороны ЦБ и Минфина, а также стабилизировавшаяся на приемлемых уровнях цена нефти, эти же факторы видятся ключевыми в дальнейшем. Учитывая отсутствие видимых санкционных рисков, можно ожидать умеренного укрепления рубля на фоне налогового периода, однако вокруг нефтяного рынка формируются опасения, связанные с медленным восстановлением спроса и риском новых локдаунов, что может стать фактором давления на рубль".