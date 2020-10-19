Рубль в ближайшие две недели останется в коридоре 75-79 руб./$1 - BCS GM

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) полагают, что в оставшиеся две недели до выборов президента в США отношение инвесторов к рисковым активам, включая российские, скорее всего, останется настороженным. Поэтому эксперты не ожидают существенных движений в курсе рубля - российская валюта останется в коридоре 75-79 руб./$1, сообщается в обзоре.

Стабилизации курса рубля будет помогать ситуация с ликвидностью на рынке, считают специалисты BCS GM: в прошедшие четверг-пятницу профицит ликвидности в банковском секторе снизился до уровней 3-летней давности (менее 0,9 трлн руб.; в начале года профицит составлял 3 трлн руб., а в начале сентября – 2 трлн руб.). "Причина этих изменений напрямую связана с рекордными размещениями внутреннего госдолга, что кардинально изменило ситуацию на денежном рынке: 12 октября на аукционе месячного РЕПО банки привлекли у ЦБ ликвидность на 600 млрд руб. при лимите 1 трлн руб., причем предыдущие пять таких аукционов в июле-сентябре не состоялись из-за отсутствия спроса", - отмечают они.

По мнению аналитиков, в оставшиеся две недели до выборов в США отношение инвесторов к рисковым активам, включая российские, скорее всего, останется настороженным. "В этой связи существенных движений в курсе рубля мы не ожидаем: по нашей оценке, премия за риск в курсе продолжит составлять 7-10%, а курс останется в коридоре 75-79 руб./$1. Мы также оставляем неизменным свой прогноз по курсу на конец года в 69,7 руб./$1, но вновь при этом отмечаем, что уровень геополитического риска как в отношении РФ, так вследствие роста нестабильности в мире может легко скорректировать эту фундаментальную оценку на 5-10%", - пишут эксперты BCS GM.