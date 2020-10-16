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16 октября 2020 года 19:43

Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение вслед за миром из-за вероятной отсрочки мер стимулирования в США

Рынок акций РФ на минувшей неделе продолжил снижение вслед за мировыми площадками из-за опасений, что законодатели в США не смогут принять новый пакет мер стимулирования экономики США до президентских выборов в ноябре. Также негативом для рынка стали известия, что "Яндекс" передумал покупать 100% TCS Group, все переговоры с акционером банковской группы Олегом Тиньковым были прекращены.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 8 по 14 октября составил $10 млн против $140 млн оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $20 млн по сравнению с чистым оттоком $150 млн на предыдущей неделе.

В период с 12 по 16 октября индекс МосБиржи снизился на 1,2% и составил 2799,54 пункта, индекс РТС потерял 2,7% и достиг 1132,8 пункта на фоне роста доллара до 77,84 руб./$1 (+1,07 рубля) и стабилизации декабрьской нефти Brent в районе $43 за баррель (+0,4%).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индекса МосБиржи (индикатор превысил 2845 пунктов) вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях принятия новых экономических стимулов в США, вечером "бычий" настрой был ослаблен из-за ускорения падения нефти; лидерами роста выступили обновившие максимум с января 2017 года акции АФК "Система" (+3,4%).

Белый дом сообщил о подготовке нового пакета мер по стимулированию роста экономики США, пострадавшей от пандемии COVID-19, на сумму $1,8 трлн. Главы МИД ЕС заявили о планах ввести санкции против лиц, причастных к произошедшему с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от действующего президента в предвыборной гонке, что уменьшает вероятность напряженных выборов с оспариваемыми итогами (Байден в среднем опережал Трампа на 9,7 процентного пункта). Нефть Brent упала ниже $42 за баррель после ослабления урагана в Мексиканском заливе, прекращения забастовки нефтяников в Норвегии и возобновления добычи в Ливии.

Во вторник рынок акций после локального роста днем вслед за нефтью завершил торги распродажами на фоне снижения фондовых площадок Европы и США, индекс МосБиржи откатился ниже 2830 пунктов. Лидерами снижения выступили бумаги НЛМК (-2,7%), а лидерами роста стали выстрелившие более чем на 20% "префы" ПАО "Лензолото" после выхода отчета за 9 месяцев (чистая прибыль составила 20,029 млрд рублей против убытка в 167,215 млн рублей годом ранее).

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году: ее снижение составит 4,1%, а не 6,6%, прогнозировавшихся им в июне. Нефть Brent отскочила к $42,5 за баррель. Мировой спрос на нефть вырастет на 5 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню примерно к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020.

В среду рынок акций РФ поднялся выше 2850 пунктов по индексу МосБиржи вслед за нефтью (Brent подскочила выше $43,4 за баррель) и металлами, лидерами роста выступили обновившие максимумы с сентября 2014 года акции АФК "Система" (+4,4%) и бумаги золотодобывающих компаний во главе с Polymetal (+4,5%).

В США стартовал сезон отчетов за III квартал, прибыли на акцию Citigroup, JPMorgan Chase и Johnson & Johnson оказались лучше ожиданий. Bank of America, Goldman Sachs и UnitedHealth также отчитались лучше прогнозов, хотя подвел Wells Fargo, показавший падение прибыли за год на 57%.

В четверг рынок акций развернулся вниз вслед за мировыми площадками из-за сомнений относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов в стране; индекс МосБиржи опустился ниже 2820 пунктов и обновил минимум с 20 июля, индекс РТС упал в район 1130 пунктов - минимума с середины мая.

Министр финансов США Стивен Мнучин выразил сомнения относительно возможности принятия нового пакета стимулов до президентских выборов в стране. Число новых заявок на пособие по безработице в США за неделю составило 898 тыс., тогда как ожидалось 825 тыс. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре упал до 10,5 пункта при прогнозах снижения до 14 пунктов с сентябрьских 17 пунктов.

Нефть в четверг снижалась, но вечером отыграла часть потерь (Brent закрепилась около $43 за баррель) после выхода статистики Минэнерго США (запасы нефти в стране за неделю упали на 3,82 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,1-2,3 млн баррелей).

В пятницу снижение рынка акций продолжилось на фоне снижения нефти (Brent просела к $43 за баррель) и новостей о прекращении переговоров "Яндекса" по покупке 100% TCS Group из-за несогласий с условиями сделки. Новость вызвала падение акций "Яндекса" (-2,3%), АФК "Система" (-3,5%), "Мобильных телесистем" (-0,7%) и ГДР TCS Group (-3,1%). Индекс МосБиржи откатился ниже 2800 пунктов.

Выросли акции "АЛРОСА" (+1,2%) на фоне квартального производственного отчета: добыча алмазов в III квартале увеличилась по сравнению со II кварталом на 62% - до 9,2 млн карат на фоне роста загрузки обогатительных мощностей.

Давление на рынки оказывала неопределенность вокруг президентских выборов в США и принятия нового пакета мер стимулирования экономики, наряду с опасениями по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом. Ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, объявили о введении новых ограничительных мер в попытке замедлить распространение COVID-19 на фоне роста числа заражений.

По итогам недели с 12 по 16 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Русснефти" (-10%), Petropavlovsk (-6%), "Татнефти" (-6%); лучше рынка оказались акции ПАО "Россети Сибирь" (+9%), "префы" "Селигдара" (+8%), АФК "Система" (+6%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять макростатистика, новости о стимулах экономики США, а также квартальные отчеты в США; для индекса МосБиржи коридор движения может составить 2750-2830 пунктов, для индекса РТС - 1090-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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