Рост цен евробондов РФ во второй половине недели сменился снижением на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках

Москва. 16 октября. Рост цен российских еврооблигаций, наблюдавшийся в начале недели, к середине октября сменился снижением на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия 9 октября.

Начало недели в целом было позитивным для инвесторов в российские евробонды - котировки росли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, при этом активность торгов была невысокой из-за праздничного дня в США. На международных рынках наблюдался рост оптимизма в связи с ожиданиями победы Джо Байдена на президентских выборах в Соединенных Штатах, на что указывали последние опросы общественного мнения, согласно которым увеличился отрыв кандидата от Демократической партии от действующего президента. Это дало участникам рынка надежду на то, что уверенная победа Байдена будет официально признана его соперником и тем самым США избегут нестабильности, которая потенциально угрожает стране в случае неуверенной победы одного из кандидатов. Кроме того, объем стимулирующих программ при президенте-демократе может возрасти по сравнению с текущим уровнем.

Вместе с тем сдерживающее влияние на динамику отечественных бумаг оказывали ожидания новых санкций со стороны ЕС, которые должны были быть объявлены ближе к концу недели.

Во вторник плавный рост цен евробондов РФ продолжился вслед за долговыми бумагами других emerging markets в ожидании новых стимулов от мировых центробанков и правительств большинства стран. Соответственно, ожидания притока на рынок новых дешевых денежных средств стимулировали спрос на евробонды развивающихся стран, в том числе и России. Кроме того, поддержку рисковым активам оказывали новости о том, что близка к принятию новая программа бюджетных стимулов в США. На этом фоне доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 2 базисных пункта, до 2,26% годовых.

В середине недели ценовой рост в секторе российских еврооблигаций приостановился, и рынок лег в боковой дрейф на фоне разнонаправленных как внешних, так и внутренних факторов. На рынке присутствовали как продавцы, так и покупатели, причем их ценовые предпочтения в основном совпадали, что в итоге и вылилось в боковую динамику. Благоприятное влияние на рынок суверенного долга оказало размещение "Газпромом" (MOEX: GAZP) "вечных" еврооблигаций, показавшее высокий спрос участников рынка, причем начало торгов этими бумагами также оказалось в рамках растущего тренда. Кроме того, поддержку оказали и успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, на которых ведомство в очередной раз обновило рекорд по объему привлечения денежных средств через продажу рублевых облигаций (372,3 млрд рублей по номиналу). Это тем самым снижает вероятность предложения новых евробондов для финансирования дефицита бюджета.

Вместе с тем на рынке присутствовали и активные продавцы, что не давало сформироваться устойчивой тенденции к росту. Негативное влияние на рынок оказывали новости о том, что ЕС готовит новые антироссийские санкции в связи с делом Навального.

Окончательно инициатива на рынке российских еврооблигаций перешла к игрокам на понижение 15 октября на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, что вызвало новую волну бегства глобальных инвесторов из рисковых активов. Ценовому снижению были подвержены практически все российские бумаги - акции, рублевые и валютные облигации как суверенные, так и корпоративные. Формированию негативных настроений в отношении рисковых активов способствовали два основных фактора. С одной стороны, на рынки давили сообщения о том, что демократы и республиканцы не могут договориться о параметрах новой программы бюджетного стимулирования, которая, скорее всего, будет принята уже после президентских выборов в США. С другой стороны, негативным фактором выступала усиливающаяся вторая волна коронавирусной эпидемии, заставляющая многие страны мира вновь вводить различного рода ограничения. И если в итоге все это вновь приведет к повсеместным локдаунам, то мировая экономика продемонстрирует новый виток падения, оправиться от которого будет сложнее, чем после весенней просадки.

Ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, объявили о введении новых ограничительных мер в попытке замедлить распространение COVID-19. Во Франции впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса COVID-19 превысило 30 тыс. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса.

В последний день недели активность продавцов в секторе отечественных евробондов несколько снизилась, и рынок плавно перешел к боковой динамике благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю всего на 0,08% (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 3,355% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,14% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,5 пункта и составил 235,5 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 0,86% (их доходность снизилась на 5,5 базисного пункта - до 3,275% годовых). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 0,16%, подорожав до 113,2% от номинала (доходность уменьшилась на 3 пункта - до 2,12% годовых), с погашением в 2026 году - на 0,27%, до 115,14% от номинала (их доходность снизилась на 6 пунктов, до 1,89% годовых).

Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели не изменилась и составила 116% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 2 пункта и 16 октября составил 186 базисных пунктов), котировки евробондов с погашением в 2023 году также остались на уровне предыдущей недели - 109,93% от номинала (их спред к US Treasuries не изменился, составив 122 базисных пункта).

Ситуация на рынке валютных гособлигаций на следующей неделе может ухудшиться под давлением прогнозируемой негативной конъюнктуры мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны возобновить карантинные ограничения, а это в свою очередь негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики после первой волны эпидемии. Еще одним фактором неопределенности для глобальных рынков, который будет в центре внимания инвесторов в ближайшие недели, являются предстоящие президентские выборы в США.