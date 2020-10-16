Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2800п по индексу МосБиржи после отмены сделки Яндекса и TCS

Москва. 16 октября. Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже рубежа 2800 пунктов по индексу МосБиржи на новостях об отмене сделки по покупке "Яндексом" 100% TCS Group, в то время как внешние фондовые площадки в пятницу скорректировались вверх.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2799,54 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1132,8 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.

Доллар просел до 77,84 рубля (-0,24 рубля), золото - до $1904,4 за унцию (-0,2%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,2-2,7%, доллар подорожал на 1,07 рубля.

Подешевели в пятницу акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,5%), ГДР TCS Group (-3,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "Московской Биржи" (-1,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -0,9% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

"Яндекс" передумал покупать 100% TCS Group, говорится в сообщении интернет-компании. "Яндекс" не смог согласиться с окончательными условиями сделки, в связи с чем все переговоры с акционером банковской группы Олегом Тиньковым были прекращены.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

"АЛРОСА" в январе-сентябре сократила добычу алмазов на 23% - до 22,9 млн карат, говорится в сообщении алмазодобывающей компании. Добыча алмазов в III квартале увеличилась по сравнению со II кварталом на 62% - до 9,2 млн карат на фоне роста загрузки обогатительных мощностей.

В пятницу на "Мосбирже" без дивидендов торговались акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,2%, до 144,5 тыс. рублей; выплаты 11612,2 рубля на акцию за 2019 год) и ПАО "Полюс" (240,18 рубля на акцию за первое полугодие 2020 года).

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин, "Яндекс" сообщал 22 сентября, что ведет переговоры с TCS Group о покупке компании за $5,48 млрд. В пятницу компании выпустили заявления, в которых сообщили о прекращении переговоров. "Яндекс" сообщает, что интернет-компании не удалось договориться об условиях сделки с основными акционерами группы. Данная сделка оценивалась как долгосрочный позитив для "Яндекса" с точки зрения укрепления экосистемы. Тем не менее, общий взгляд после прекращения переговоров не изменился - рекомендуется "покупать" акции "Яндекса" с целевой ценой 5378 руб. за бумагу.

Прекращение переговорного процесса означает, что компании предстоит искать другие пути для развития финансовых сервисов. У "Яндекса" по-прежнему имеется значительный запас ликвидности на счетах, что позволяет применять широкий спектр решений для данной дилеммы. В частности, самостоятельный запуск новых проектов, покупка более мелких игроков, партнерства и др. Общий фундаментальный профиль "Яндекса" все еще достаточно привлекательный и предлагает неплохие перспективы роста бизнеса. В том числе в развивающемся на фоне пандемии e-commerce, полагает Михайлин.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, акции "АЛРОСА" выросли на фоне публикации операционной отчетности за третий квартал. Компания отметила позитивную динамику в реализации алмазной продукции в третьем квартале на фоне истощения запасов в ритейле и у огранщиков и восстановления спроса на ювелирную продукцию. Продажи алмазов в третьем квартале выросли в 8 раз к предыдущему периоду - до 5 млн карат. Ожидаемо снизились котировки расписок TCS и акций "Яндекса" на фоне сообщений о приостановке переговоров о покупке банка со стороны Yandex.

Несмотря на заявления Трампа о возможном повышении суммы поддержки экономики в рамках предложения для переговоров с демократами в сенате, у республиканцев нет единства в вопросе о сумме поддержки, что снижает возможности достижения консенсуса по итоговому документу до президентских выборов. Статистика по пандемии в Европе ухудшается, а саммит глав ЕС, который продолжится в пятницу, пока не дал сигналов о продвижении переговоров по торговому соглашению с Великобританией. Однако комментарии европейских лидеров свидетельствуют о решимости найти компромиссные подходы, отмечает Беденков.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, ранее сделка между Тинькофф и "Яндексом" была объявлена с учетом мультипликаторов растущих американских интернет-компаний. Найти еще желающих в России купить банк по таким ценам было бы трудно. Решение Олега Тинькова в итоге вообще не продавать банк в этом ключе выглядит логичным.

Денежная подушка, подготовленная "Яндексом" для сделки с Тинькофф, скорее всего, будет направлена на другие покупки. Рыночная оценка, которую получили обе компании на обсуждении сделки, в итоге пойдет обеим компаниям на пользу. Варианты, как "Яндексу" строить экосистему без Тинькофф, тоже есть. Возможно, в итоге будет сделка между "Яндексом" и МТС, считает Тузов.

По словам главного инвестиционного стратега компании "Открытие Брокер" Константина Бушуева, индекс МосБиржи смог закрепиться в зоне поддержки в районе 2800 пунктов, чуть ниже 200-дневной средней. Сильнее всего просел отраслевой индекс финансового сектора из-за падения GDR TCS Group в результате срыва сделки с "Яндексом".

"АЛРОСА" увеличила производство алмазов в III квартале на 62% кв/кв, что не стало сюрпризом, так как ранее компания уже представила сильные данные по месячным продажам. Не стало сюрпризом и то, что "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) снизил перевозки пассажиров на 39,9% г/г в сентябре.

В моменте шоком для рынка стал развал сделки поглощения "Яндексом" TCS Group. На этой новости инвесторы "пролили" не только акции "Яндекса" и TCS, но также и акции АФК "Система" и МТС, опасаясь, что теперь TCS начнут "сватать" "Системе". Впрочем, довольно быстро пресс-служба банка "Тинькофф" оповестила, что дальнейшие переговоры о продажи бизнеса не ведутся. Очевидно, что такой развал сделки мог стать результатом due diligence ("должная проверка"), проведенным "Яндексом", после которого IT-гигант, вероятно, предложил иные условия сделки.

Геополитика вокруг России стабилизируется. Бездумные санкции ЕС по "делу Навального" оказались по факту также и "беззубыми". Белоруссия подала на Тихановскую в международный розыск за попытки разрушения конституционного строя. В еврозоне в сентябре ожидаемо оказалась дефляция (-0,3% г/г). Сальдо торгового баланса еврозоны в августе оказалось сильным, но чуть ниже ожиданий (+14,7 млрд евро). Розничные продажи в США в сентябре выросли лучше ожиданий, а вот промышленное производство подкачало.

ОПЕК не исключил, что из-за коронавируса и роста добычи может быть небольшой профицит на рынке "черного золота" в 2021 году. Но в целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита нефти с III квартала 2020 года как минимум до конца 2021 года.

В США лучше ожиданий отчитались BNY Mellon (SPB: BK), State Street, Schlumberger (SPB: SLB). После пика на этой неделе операционных данных российских компаний на следующей неделе с 21 октября будет стартовать сезон отчетов российских компаний по МСФО за III квартал. А в конце следующей недели инвесторов ждет ключевое заседание Банка России. В США на следующей неделе отчеты компаний пойдут очень плотно, а пик сезона отчетности будет ближе к концу месяца одновременно с публикацией первой оценки ВВП Штатов за III квартал, отмечает Бушуев.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,1-0,5%, завершив в "минусе" третью сессию подряд на фоне продолжающегося ослабления надежд на новый пакет стимулирующих мер и опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом, в особенности в Европе.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью CNBC, что он и президент США Дональд Трамп привержены согласованию нового пакета стимулов и продолжат попытки, несмотря на то, что это будет трудно сделать до президентских выборов.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1%), но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,5-2%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5% и отыграл рубеж 3500 пунктов).

Ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, в последние дни объявили о введении новых ограничительных мер в попытке замедлить распространение COVID-19 на фоне роста числа заражений.

По данным Минторга США, розничные продажи в сентябре подскочили на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидался рост на 0,7%. В августе розничные продажи увеличились на 0,6%.

Промпроизводство в США в сентябре снизилось на 0,6% при прогнозах роста на 0,5%.

Нефть в пятницу проседает на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,5 выше уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $43,0 за баррель (-0,4% и -0,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $40,87 за баррель (-0,2% и -0,2% накануне).

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном на этой неделе, отметило, что "вторая волна случаев заболевания COVID-19 и новые ограничения на передвижение в настоящее время замедляют рост спроса".

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн баррелей, сообщило американское Минэнерго накануне. Эксперты ожидали снижения запасов на 2,1-2,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 2,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-6,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-3,6%), "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-3,6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-3,6%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+13%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+11%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,8%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,4%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,4% и +3,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,063 млрд рублей (из них 12,978 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).