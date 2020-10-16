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16 октября 2020 года 19:40
Рубль вечером повышается к доллару и евро на улучшении настроений на внешних рынках
Москва. 16 октября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений на внешних рынках.
Курс доллара США составил 77,84 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,24 руб./EUR1, подешевев на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,48 копейки - до 83,87 рубля. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне фиксации прибыли после снижения в предыдущие дни и улучшения ситуации на внешних рынках. Глобальные инвесторы отыгрывают в пятницу данные американской статистики и новости о разработке вакцины против коронавируса. Розничные продажи в США в сентябре подскочили на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Минторг страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics. В августе розничные продажи увеличились на 0,6%. Оптимизм игроков также поддержало сообщение Pfizer Inc. (SPB: PFE), которая намерена к концу ноября предоставить данные о безопасности вакцины, которую она разрабатывает с германской BioNTech, и подать заявку на разрешение ее использования. Тем не менее, инвесторы по-прежнему испытывают озабоченность по поводу роста числа заражений коронавирусом. Согласно данным Worldometers, с начала вспышки COVID-19 в мире подтверждено 39,2 млн случаев заражения, более 1,1 млн человек скончались. На этой неделе Великобритания и Франция были вынуждены вернуть ограничительные меры, снятые после первой волны COVID-19. Также об ужесточении ограничений было объявлено в Нидерландах, Испании, Португалии и Чехии. В ряде стран Европы прирост новых случаев заражения коронавирусом достиг рекордных показателей. В частности, в Германии за сутки зафиксировано рекордное с лета число заразившихся - 7 тыс. 334 новых случая, сообщил в пятницу Институт Роберта Коха. Во Франции впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса накануне превысило 30 тыс., по информации Французского агентства общественного здравоохранения. Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу в первой половине дня рубль двигался без четкой динамики, так как страхи возвращения второй волны коронавируса и неспособность принять пакет стимулирующих мер в США вынуждали инвесторов занимать осторожную позицию. "Пандемия снова вернулась в Европу - наибольшее количество заражений наблюдается в Чехии, где ежедневно фиксируется больше 9 тысяч человек заболевших, максимальные темпы с начала пандемии. В США ежедневный прирост в прошлый четверг превысил 63 тысячи, что является максимальным приростом с июля. Наибольшие темпы распространения в Техасе, Висконсине и Мичигане. Вероятно, в ближайшее время, пандемия будет оставаться в центре внимания", - отмечает Наумова. "В пятницу доллар корректировался на большинстве глобальных валютных площадок после заметного укрепления накануне, когда наблюдалось существенное ухудшение аппетита инвесторов к риску. Росли европейские и американские фондовые индексы, вместе с ними наблюдалась положительная динамика торгов и на развивающихся рынках. Среди валют EM укрепление демонстрировали южноафриканский рэнд, мексиканское песо, турецкая лира, малазийский ринггит, индийская рупия. Рубль также торговался в плюсе, демонстрируя на общем фоне умеренное укрепление. Впрочем, в течение дня торги на российском валютном рынке сопровождались определенным уровнем волатильности. (. . ) В целом необходимо отметить, что пятничное глобальное улучшение аппетита к риску может носить лишь краткосрочный характер, так как основные угрозы, тревожащие инвесторов, остаются в силе - неопределенность в отношении принятия нового экономического пакета стимулирующих мер в США и ужесточение ограничительных мер в экономике ведущих стран (в особенности, в европейских странах)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Цены на нефть эталонных марок сократили потери в ходе торгов в пятницу, но продолжают дешеветь на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,39% - до $42,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,22% - до $40,87 за баррель. Ранее на этой неделе нефтяные цены поддержали сообщения о переговорах президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда. Трейдеры ожидают заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое запланировано на 19 октября. "Мы ожидаем, что на заседании в понедельник будут сделаны решительные заявления о компенсациях за несоблюдение сделки", - отмечает аналитик Rystad Energy Паола Родригез Масиу. ЦБ РФ 13 и 14 октября продал валюту на 17,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. В понедельник, 12 октября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой, так как в этот день в США отмечался День Колумба. Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,83 копейки, до 77,9644 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,01 копейки, до 91,3041 руб./EUR1. Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 1,23 копейки по отношению к четвергу и составил 78,0301 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 7,84 копейки и составил 78,0299 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 869,677 млн, из которых $616,779 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 252,898 млн - на сделки с расчетами "завтра". Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 0,25 копейки, до 91,4027 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,75 копейки и составил 91,472 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR356,904 млн, из которых EUR152,402 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR204,499 млн - на сделки с расчетами "завтра". Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 4,51% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 4,54% и 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,68% годовых.
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