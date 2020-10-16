Котировки Brent на следующей неделе, скорее всего, превысят отметку $43,5/барр. - Sberbank CIB

Котировки Brent на следующей неделе, скорее всего, превысят отметку $43,5/барр., после чего вероятна консолидация в техническом диапазоне $43,8-44,2/барр., отмечается в комментарии Sberbank CIB.

По мнению экспертов банка, в центре внимания на следующей неделе будет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник, инвесторы будут оценивать вероятность сохранения действующих квот по сокращению добычи в 2021 году с учётом того, что сейчас планируется повысить добычу с января. Аналитики полагают, что на следующей неделе котировки, скорее всего, превысят отметку $43,5/барр. на фоне оптимистичных данных по запасам в США, а также китайской статистики, а затем вероятна консолидация в техническом диапазоне $43,8-44,2/барр.