Рубль днем отыграл утренние потери, немного повышается к доллару и слегка дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 16 октября. Доллар развернулся вниз, евро ослабил темпы роста на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 77,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,52 руб./EUR1, подорожав на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 0,35 копейки - до 84,08 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,83 копейки, до 77,9644 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,01 копейки, до 91,3041 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро днем в пятницу, отыграв значительную часть утренних потерь. Динамика основных пар обусловлена фиксацией прибыли в паре "евро-доллар" на глобальном рынке в последний день недели; поддержку рублю также оказывают продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Вышедшие в первой половине дня данные статистики продемонстрировали максимальные темпы снижения потребительской инфляции в еврозоне с апреля 2016 года, так как в годовом выражении потребительские цены в еврозоне в сентябре 2020 года снизились на 0,3% в годовом выражении.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,1%. В августе они снизились на 0,2% в годовом выражении и на 0,4% по сравнению с июлем, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатели совпали с предварительными оценками. Аналитики не ожидали их пересмотра, сообщает Trading Economics.

Инвесторы по-прежнему испытывают озабоченность по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и в Европе и влияния пандемии на экономику. На этой неделе Великобритания и Франция были вынуждены вернуть ограничительные меры, снятые после первой волны COVID-19. Также об ужесточении ограничений было объявлено в Нидерландах, Испании, Португалии и Чехии.

В ряде стран Европы прирост новых случаев заражения коронавирусом достиг рекордных показателей. В частности, в Германии за сутки зафиксировано рекордное с лета число заразившихся - 7 тыс. 334 новых случая, сообщил в пятницу Институт Роберта Коха. Во Франции впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса накануне превысило 30 тыс., по информации Французского агентства общественного здравоохранения.

Согласно данным Worldometers, с начала вспышки COVID-19 в мире подтверждено 39,2 млн случаев заражения, более 1,1 млн человек скончались.

Участники рынка пессимистично настроены относительно сроков принятия новой программы стимулирования экономики США. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью CNBC, что он и президент США Дональд Трамп привержены согласованию нового пакета стимулов и продолжат попытки, несмотря на то, что это будет трудно сделать до президентских выборов.

Ранее Мнучин провел очередной раунд переговоров со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, после чего заявил, что согласовать новый пакет стимулирования американской экономики до выборов, которые состоятся 3 ноября, будет очень сложно.

Цены на нефть эталонных марок теряют чуть более 1% в ходе торгов в пятницу на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК в пятницу уменьшилась на 1,14% - до $42,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,07% - до $40,52 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном на этой неделе, отметило, что "вторая волна случаев заболевания COVID-19 и новые ограничения на передвижение в настоящее время замедляют рост спроса".

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн баррелей, сообщило американское Минэнерго накануне. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 2,3 млн баррелей.

"Курс российской валюты после умеренного снижения ранее в течение недели стабилизировался вблизи 78 руб./$1, мы пока не видим повода для дальнейшего ослабления. Свою роль в сдерживании негатива играет поддержка со стороны возросших валютных интервенций со стороны ЦБ и Минфина, а также стабилизировавшаяся на приемлемых уровнях цена нефти", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль немного потерял к доллару, но Центробанк РФ продолжает продажу валюты, накануне регулятор продал валюту более чем на 8 млрд рублей, что сдерживает волатильность на рынке. Основные ожидания рынка направлены на заседание Центробанка РФ 23 октября, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки. Пока состояние российской экономики можно назвать удовлетворительным - серьезных ухудшений мы не наблюдаем. Поэтому велика вероятность, что ключевая ставка окажется на прежнем уровне 4,25%", - подчеркивает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

ЦБ РФ 14 октября продал валюту на 8,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 8,7 млрд рублей.

До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Это обычная ситуация для выходных дней в западных странах, когда их банковские системы не работают. В понедельник, 12 октября, в США отмечался День Колумба.

Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем, когда в западных странах наступает рабочий день, отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,48% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 4,51% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 4,54% и 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,68% годовых.