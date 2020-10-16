"Фридом Финанс" сохраняет целевую цену акции АЛРОСА в 98 рублей

"АЛРОСА" увеличила производство алмазов в 3 квартале на 62% к уровню 2 квартала, что связано как с сезонным фактором, так и с оживлением спроса, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко. "За 9 месяцев объем добычи составил 22,9 млн карат (на 23% ниже, чем годом ранее). Ранее компания снизила план годового производства до 28-31 млн карат, мы полагаем, что он будет реализован. Объем производства в 4 квартале может составить около 9 млн карат", - указывает он.

Продажи в натуральном выражении пока восстанавливаются медленно (5 млн карат в 3 квартале), и у компании накопился большой запас на складе (30 млн карат - практически, годовой объем продаж). "АЛРОСА" ответственно относится к сбыту, и не допускает затоваривания у огранщиков. В стоимостном выражении продажи восстанавливаются хорошо, в сентябре выручка достигла 85% от уровня января. Индекс цен с начала года вырос на 13%, что также хорошая новость, считает Ващенко.

"Реакция рынка умеренная, что можно объяснить общим слабонегативным фоном. Из-за пандемии рынок в 4 квартале может оставаться неустойчивым. Если на протяжении 2 месяцев объем продаж будет превышать $300 млн, интерес к акциям "АЛРОСА" вырастет. Сохраняем цель в 98 рублей на ожиданиях восстановления рынка в 4 кв. 2020 года-1 кв. 2021 года", - указывает специалист "Фридом Финанс".