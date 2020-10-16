Индекс Мосбиржи пока не имеет потенциала для серьезного повышения - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи сумел почти полностью отыграть свою внутридневную просадку, но с учетом "минусующих" нефтяных фьючерсов он пока не имеет потенциала для серьезного повышения до конца торгового дня пятницы, считает старший риск-менеджер инвесткомпании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "В целом мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в средней части диапазона 2800-2830 п. Таким образом, его отклонение по итогам дня может составить не более 0,4-0,6%", - пишет он в своем комментарии.