Возможная покупка TCS может негативно повлиять на АФК "Система" или МТС - "Атон"

Возможная покупка TCS может негативно повлиять на АФК "Система" или "МТС", сообщается в комментарии "Атона".

"Возможная покупка TCS, на наш взгляд, может негативно повлиять на АФК "Система" или "МТС": если одной из этих компаний придется взять на себя дополнительный долг в размере около 425 млрд руб., это приведет к значительному увеличению долговой нагрузки — соотношение чистый долг/EBITDA может вырасти с 2,6х до 4,3х и с 1,3х до 3,3х соответственно", - пишут специалисты.

По словам старшего аналитика по потребительскому сектору Виктора Дима, АФК "Система" — закредитованная компания, и увеличить долговую нагрузку почти в два раза без согласия банков-кредиторов практически невозможно.

"МТС" и АФК "Система", по слухам, интересовались покупкой TCS. Пока официального подтверждения эта информация не нашла.