Прогнозируемый курс валют на следующую неделю - 77,5 -79 руб./$1 и 90,5 - 92 руб./EUR1 - УБРиР

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 77,5 -79 руб./$1 и 90,5 - 92 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР).

"Внешнеполитическая ситуация в мире остается на том же уровне: отставка президента Киргизии, волнения в Белоруссии и ситуация с выборами в США продолжают оказывать свое влияние на настроение инвесторов, - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. - Бегство от рискованных активов продолжается. Рубль немного потерял к доллару, но Центробанк РФ продолжает продажу валюты, накануне регулятор продал валюту более чем на 8 млрд рублей, что сдерживает волатильность на рынке.

Основные ожидания рынка направлены на заседание Центробанка РФ 23 октября, на котором будет обсуждаться уровень ключевой ставки. Пока состояние российской экономики можно назвать удовлетворительным - серьезных ухудшений мы не наблюдаем. Поэтому велика вероятность, что ключевая ставка окажется на прежнем уровне 4,25%".