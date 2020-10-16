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16 октября 2020 года 11:38

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, выросла АЛРОСА на квартальном отчете

Москва. 16 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне попыток стабилизации внешних площадок после отката из-за вероятной отсрочки принятия в США новых стимулирующих мер экономики; выросли акции "АЛРОСА" на фоне неплохого отчета за третий квартал.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2811,78 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1136,99 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,5%.

Доллар стоит 77,9 рубля (-0,18 рубля), золото - $1913,9 за унцию (+0,3%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Московской биржи" (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

"АЛРОСА" в январе-сентябре сократила добычу алмазов на 23% - до 22,9 млн карат, говорится в сообщении алмазодобывающей компании. Добыча алмазов в III квартале увеличилась по сравнению со II кварталом на 62% - до 9,2 млн карат на фоне роста загрузки обогатительных мощностей.

В пятницу на "Мосбирже" без дивидендов торгуются акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,4%, до 145,6 тыс. рублей; выплаты 11612,2 рубля на акцию за 2019 год) и ПАО "Полюс" (240,18 рубля на акцию за первое полугодие 2020 года).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне рынки снизились после заявления американского министра финансов, что программа помощи американской экономики в полном объеме может быть принята лишь после президентских выборов. Однако к закрытию торгов американские инвесторы выкупили практически всю просадку.

Ситуация на российском рынке акций тревожная. Пробитие индексом МосБиржи отметки 2800 пунктов может спровоцировать усиление распродаж на сокращении рядом инвесторов части "лонгов". Однако внутренних причин для падения, за исключением коронавирусной эпидемии и слабости отечественной экономики, пока нет. В последние дни российский рынок акций сильно отстал от западных аналогов, и не исключено, что в ближайшее время начнет это отставание сокращать. Поэтому риск покупки акций на отскок сейчас выглядит оправданным.

На рынке нефти ничего принципиально нового не происходит. Вышедшие данные от Минэнерго США немного обрадовали "быков": запасы снизились на 3,8 млн баррелей, что на 1 млн превысило ожидания. Но это все является следствием недавних ураганов, и эти данные не оказали длительного влияния на нефтяные котировки. Так что причин выхода нефти Brent из диапазона $40-43,5 за баррель пока нет, считает Антонов.

По оценке начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, внешний фон в пятницу отражает неопределенность настроений участников рынка. С одной стороны, во многих странах мира наблюдается увеличение числа новых заражений COVID-19, что предполагает возвращение ограничительных мер. С другой, частично негатив разрастания пандемии уже заложен в цены, а в США наблюдаются попытки все-таки принять пакет стимулов до выборов 3 ноября.

В рамках сезона корпоративной отчетности в США будут опубликованы результаты Bank of New York Mellon (SPB: BK), VF Corp, Honeywell International (SPB: HON), Kansas City Southern (SPB: KSU), Citizens Financial Group (SPB: CFG), Schlumberger (SPB: SLB), Ally Financial, State Street.

Ключевая статистика экономического календаря пятницы представлена розничными продажами в США за сентябрь, которые, как ожидается, вырастут на 0,8% к августу. Также участники рынка обратят внимание на публикацию данных по промышленному производству в США: согласно прогнозам, показатель по итогам сентября увеличится на 0,5% м/м после роста на 0,4% м/м в последнем месяце лета.

Дональд Трамп заявил, что поддержит пакет бюджетных стимулов размером свыше $1,8 трлн. В интервью Fox Business в четверг он обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, считая, что демократы тормозят ход переговоров. Они хотят дождаться окончания выборов, поскольку считают, что отсутствие пакета помощи до выборов навредит республиканцам.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, в конце недели мировые рынки просели, так как шансов на то, что пакет стимулирующих мер в США будет согласован до ноябрьских выборов, не осталось. Кроме того, по всей Европе возобновлены ограничения общественного здравоохранения из-за всплеска числа зараженных COVID-19.

В США неожиданный рост еженедельных заявок на пособие по безработице усилил опасения по поводу замедления восстановления американской экономики. В четверг министр финансов США Мнучин заявил, что вероятность принятия второго пакета помощи до выборов в Штатах является низкой.

В пятницу выйдут данные по индексу потребительских цен в Европе за сентябрь. В США выйдут данные по индексу потребительского настроения Мичиганского университета и экономические ожидания за сентябрь. Также в пятницу состоится сразу несколько выступлений глав федеральных резервных банков (ФРБ) США. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард выступит с речью о монетарной политике в переходный период. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс примет участие в форуме, организованном ФРБ Нью-Йорка.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, к концу текущей недели на мировых рынках преобладают опасения распространения коронавируса и перспективы ужесточения ограничений. Франция, Великобритания и Германия вводят новые ограничительные меры и закрывают отдельные регионы в попытке затормозить распространение инфекции. Негативное влияние на рынки по-прежнему оказывает неясность с одобрением пакета стимулов в США. Инвесторы теряют надежду на согласование мер поддержки до президентских выборов, хотя президент США Трамп заявил о необходимости их принятия в размере $1,8 трлн или выше. Республиканцы настаивают на $2,2 трлн. Данная тема продолжит оказывать влияние на рынки и на следующей неделе, когда должно состояться очередное голосование. Важность новых стимулов возросла после того, как данные по новым обращениям за пособиями по безработице в США показали максимум с августа, превысив ожидания.

В пятницу инвесторы предпочтут занять осторожную позицию. Повлиять на настроение участников рынков может статистика по розничным продажам и промпроизводству в США. На волатильную сессию настраивает и экспирация ряда фьючерсов на американском рынке в эту пятницу. Переоценка перспектив восстановления мировой экономики в конце текущего года в связи с распространением COVID-19 может негативно сказаться на аппетите к риску и привести к уходу инвесторов в защитные активы.

Индекс МосБиржи будет двигаться в середине диапазона 2800-2850 пунктов. В условиях слабого рубля и перспектив дальнейшего повышения волатильности на глобальных рынках базовым сценарием на ближайший месяц по-прежнему остается развитие коррекционных настроений, с сохранением точечного спроса на акции. Внутренние факторы роста пока не перевешивают возможные риски, считает Антонов.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,1-0,5%, завершив в "минусе" третью сессию подряд на фоне продолжающегося ослабления надежд на новый пакет стимулирующих мер и опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом, в особенности в Европе.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью CNBC, что он и президент США Дональд Трамп привержены согласованию нового пакета стимулов и продолжат попытки, несмотря на то, что это будет трудно сделать до президентских выборов.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,6-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Давление на рынки оказывает неопределенность вокруг президентских выборов в США и принятия нового пакета мер стимулирования экономики, наряду с опасениями по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом.

Ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, в последние дни объявили о введении новых ограничительных мер в попытке замедлить распространение COVID-19 на фоне роста числа заражений.

Нефть утром в пятницу вновь проседает на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,96 за баррель (-0,5% и -0,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $40,83 за баррель (-0,3% и -0,2% накануне).

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном на этой неделе, отметило, что "вторая волна случаев заболевания COVID-19 и новые ограничения на передвижение в настоящее время замедляют рост спроса".

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн баррелей, сообщило американское Минэнерго накануне. Эксперты ожидали снижения запасов на 2,1-2,3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились на 2,9 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,2% и +4,5% "префы"), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,8%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+1,6%).

Подешевели бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-5,4%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,059 млрд рублей (из них 2,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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