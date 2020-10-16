Динамика движения потоков в акциях и бондах EM со стороны фондов вновь оказалась разнонаправленной - BCS GM

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Динамика движения потоков в акциях и бондах развивающихся рынков (EM) с 8 по 14 октября 2020 года со стороны фондов вновь оказалась разнонаправленной, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за данный период составил $60 млн против чистого оттока в размере $50 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $10 млн против $140 млн оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $20 млн по сравнению с чистым оттоком $150 млн на предыдущей неделе.

"После месяца сильных оттоков фонды, ориентированные на Россию, получили долгожданную передышку. По итогам недели традиционные страновые фонды и ETF отчитались о небольших притоках, что можно только приветствовать, однако о развороте тренда речи пока не идет. Фонды акций GEM получили притоки в размере $214 млн, что также позитивно, поскольку этот класс активов потерял во время пандемии COVID-19 гораздо больше, чем приобрел. Российские акции все еще находятся в непростой ситуации, однако мы отмечаем долгосрочную привлекательность этих бумаг", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток на уровне $70 млн по сравнению с притоком $90 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, чистый приток составил $20 млн.

"В отличие от акций фонды облигаций GEM по итогам недели получили солидные притоки в $1 млрд, что стало второй позитивной неделей подряд для долга EM. Такое позитивное отношение также находит отражение на рынке - при инвестировании в EM предпочтение отдается облигациям, а не акциям, учитывая высокую степень глобальной макроэкономической и политической неопределенности", - отмечают аналитики инвестбанка.