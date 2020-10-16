Рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне внешнего негатива и дешевеющей нефти

Москва. 16 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,12-78,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,16 руб./$1 (+8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,48 руб./EUR1 (+5,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,9 копейки к уровню закрытия четверга, до 84,15 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,14 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,33 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних рынков и снижающейся нефти. Рост числа новых заражений коронавирусом, особенно в Европе, неопределенность вокруг президентских выборов в США и отсутствие прогресса в принятии американскими властями нового пакета стимулирующих мер для поддержки экономики способствуют росту спроса на активы "тихой гавани" и выходу из рисковых активов.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 08:00 МСК пятницы зафиксировано 38 млн 854 тыс. 432 случая заражения коронавирусом. Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру пятницы до 1 млн 97 тыс. 359 человек.

Ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, в последние дни объявили о введении новых ограничительных мер в попытке замедлить распространение COVID-19 на фоне роста числа заражений.

Рекордное с лета число заразившихся коронавирусом за сутки зафиксировано в Германии - 7 тыс. 334 новых случая, сообщил в пятницу Институт Роберта Коха. Общее число заболевших в настоящее время составляет 348 тыс. 557 человек, 9 тыс. 734 человек скончались.

Специалисты института и представители Минздрава ФРГ предупреждают, что в связи с приходом холодов и традиционного сезона гриппа показатели заболевания коронавирусом будут только расти.

Во Франции впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса накануне превысило 30 тыс., сообщило Французское агентство общественного здравоохранения.

В среду президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении с субботы ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны в связи с ускорением темпов распространения коронавируса.

Правительство Великобритании в четверг также объявило о новых карантинных мерах в Лондоне - город с полуночи пятницы будет относиться к зонам, в которых действует режим повышенной готовности.

Участники рынка пессимистично настроены относительно сроков принятия новой программы стимулирования экономики США. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью CNBC, что он и президент США Дональд Трамп привержены согласованию нового пакета стимулов и продолжат попытки, несмотря на то, что это будет трудно сделать до президентских выборов.

Ранее Мнучин провел очередной раунд переговоров со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, после чего заявил, что согласовать новый пакет стимулирования американской экономики до выборов, которые состоятся 3 ноября, будет очень сложно.

Цены на нефть эталонных марок теряют чуть более 1% в ходе торгов в пятницу на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу уменьшилась на 1,11% - до $42,68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,09% - до $40,79 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете, опубликованном на этой неделе, отметило, что "вторая волна случаев заболевания COVID-19 и новые ограничения на передвижение в настоящее время замедляют рост спроса".

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн баррелей, сообщило американское Минэнерго накануне. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 2,3 млн баррелей.