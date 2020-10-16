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16 октября 2020 года 12:01
Вторая волна пандемии не принесет экономикам ничего принципиально нового - "Альфа-Капитал"
Несмотря на очевидную нервозность, рынки довольно сдержанно реагируют на начало второй волны коронавируса. По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина, этому есть свои объяснения, главным из которых является то, что болезненные структурные изменения в экономиках уже были запущены весной, поэтому ничего принципиально нового вторая волна не принесет. Основные же идеи, на которых рынки могут продолжать расти, остаются без изменений, в том числе на уровне долгосрочных прогнозов: мягкая денежно-кредитная политика, а также щедрость многих правительств на фискальные стимулы в случае возникновения новых проблем", отмечается в вналитическом материале "Альфа-Капитала". По мнению Брагина, в последние месяцы стало понятно, что коронавирус запустил серьезные структурные изменения в экономике, из-за чего быстро вернуться на исходные уровни по ВВП, занятости и другим показателям не представляется возможным. Эти структурные изменения позволят экономикам выйти на качественно новые уровни, обеспечат силу и продолжительность циклическому росту. Главное, раз эти изменения уже начались, наиболее болезненную их часть проходить второй раз не придется, уверен эксперт. "То, что экономики продемонстрировали способность быстро оживать после карантина, позволяет инвесторам спокойно относиться к возможным новым ограничениям. К тому же сейчас понятен перечень компаний и рынков, которые могут пострадать и выиграть от новой волны карантинов. Кроме того, структурные изменения уже запущены, вторая волна не добавит здесь чего-то принципиально нового. Да и сами правительства уже не склонны применять жесткие ограничения, понимая, что цена в виде ущерба для экономики может оказаться неприемлемой", - отмечает эксперт "Альфа-Капитала". Одним из страхов, которые сейчас есть на рынках является предполагаемое сокращение стимулирования, в том числе, в рамках бюджетной консолидации. Логика здесь проста: сокращение госрасходов и сокращение ликвидности приведут и к снижению совокупного спроса в экономике и, соответственно, к замедлению восстановления. Но здесь не учитывается ключевое обстоятельство, а именно зачем эти стимулы были нужны. Они не вводились с целью повысить экономическую активность: как-то странно ожидать, что, раздав деньги, правительство хотело заставить заработать компании, которые само же принудительно закрыло, или создать рабочие места для людей, которых оно же отправило по домам. Целью поддержки было сохранение финансовой устойчивости компаний и домохозяйств, чтобы они могли быстро восстановить производство и потребление после отмены ограничений. Поэтому если меры поддержки отменяются вместе с отменой ограничений, то это не должно негативно сказываться на экономике. Наоборот, излишние объемы стимулов могут негативно сказаться на рынке труда, уменьшить экономическую активность населения, что приведет к ухудшению динамики восстановления всей экономики. Вместе с тем, фондовые рынки сейчас слишком свыклись с идеей стимулирования и вливаний ликвидности, поэтому в любом случае будут негативно воспринимать любые разговоры об изъятии ликвидности или сокращении расходов. Практика последних лет говорит о том, что решения о монетарных и даже фискальных стимулах в ключевых развитых экономиках принимаются исходя, во-первых, из фактического состояния экономики, во-вторых, с гипертрофированным вниманием к возможным негативным последствиям, в-третьих, с оглядкой на то, как это скажется на фондовых рынках. Изменить существующий подход – очень сложная политическая задача, и со временем проще она не станет (чем дольше сохраняется режим нулевых ставок – тем сложнее из него выходить). Поэтому в базовом сценарии следует рассматривать сохранение мягкой монетарной и фискальной политики США, стран Евросоюза и других развитых стран, причем в течение еще более длительного периода, чем в рамках прошлого экономического цикла. Выводы и рекомендации: 1. Экономики начинают быстро восстанавливаться после снятия ограничений, хотя доковидные уровни в ближайшее время останутся недостижимы 2. Коронавирус запустил процесс структурных изменений в экономике, они требуют времени, из-за чего восстановление будет растянутым во времени. 3. Если в 2021 г. и будет сокращение стимулов, они не замедлят восстановление экономик, так как в первую очередь будут отменяться меры, направленные на поддержку финансового состояния компаний и домохозяйств в условиях ограничений. 4. Изъятие стимулов не коснется ставки ФРС и ЕЦБ, продолжительность периода нулевых ставок ФРС может оказаться намного дольше, чем в прошлом цикле. 5. Потребительской инфляции пока взяться неоткуда. Но рост цен проявляется в других формах, например, через цены активов. 6. Структурные изменения в экономике означают привлекательность молодых отраслей. Но это не отменяет идей в других сегментах.
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