Ухудшение ситуации с коронавирусом в мире оказывает давление на рынок рублевых облигаций - Промсвязьбанк

Ухудшение ситуации с коронавирусом в мире снижает спрос на облигации развивающихся стран и оказывает давление на рынок рублевых облигаций, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Ускорение пандемии и риски замедления деловой активности в мире начали более критично восприниматься глобальными инвесторами, отмечает главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин. Недельная статистика из США о росте обращений за пособием по безработице (898 тыс. против 845 неделей ранее) усилила данные опасения. На этом фоне спрос на облигации развивающихся стран ослаб. Доходность 10-летних ОФЗ в четверг выросла до 6,05% годовых (+6 б.п.).

Эксперт Промсвязьбанка напоминает, что на следующей неделе предстоит заседание ЦБР по ключевой ставке. "Консенсус прогноз рынка предполагает сохранение ставки на уровне 4,25%. Исходя из динамики инфляции, конъюнктуры внешних рынков и отсутствия сигналов от ЦБР, мы ожидаем сохранения ставки 23 октября, что будет нейтрально для рынка рублевых облигаций, - указывает Монастыршин. - Обозначенный нами ранее на этой неделе целевой диапазон доходности для 10-летних ОФЗ на уровне 5,95 - 6,15% годовых сохраняет актуальность".